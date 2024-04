BBB 24: Beatriz compara Davi a Satanás e insinua que ele está “usando as pessoas”

Em novo desabafo após formação de Paredão no BBB 24, Beatriz comenta com Alane sobre as brigas com Davi. Com um discurso religioso, a sister cita Satanás, e diz que ele tenta utilizar as pessoas, dando uma indireta ao companheiro de reality.

“Eu creio no meu Deus e, quando Satanás tenta se levantar usando as pessoas, eu dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma, Alane. Podem falar o que quiser, meu joelho vai para o chão. Quanto mais Satanás atenta, usa um, usa outro, a minha maior arma é ser quem eu sou”, diz a vendedora.

Assista ao diálogo:

Esse discurso da Beatriz é grave. Insinuar que Davi estava possuído por Satanás é vil, principalmente porque ela desumaniza ele, como outros participantes já fizeram. Não toleraremos isso. #ForaBia pic.twitter.com/dQ2ZeEcrib — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 10, 2024

Beatriz ameaça ir à Confessionário por atitude inconveniente de Davi

Em outro momento durante a madrugada, Beatriz continua falando com a relação rachada com o baiano. Em conversa com Isabelle e Alane, Beatriz, que recebeu o contragolpe de Davi para compor a berlinda, ameaçou reclamar com a produção caso o baiano continue procurando ela.

“Fala para mim se você ficar chateada comigo e não quiser falar”, começa a manauara. “Não, eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, para ele não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele, eu não sou falsa de ofender você, julgar com argumento mequetrefe e depois...”, diz a vendedora. “Eu acho que ele queria deixar tudo esclarecido”, opina Isabelle. “Não, ele está jogando até agora, ele vai jogar até o final”, afirma Alane, que está junto no quarto.

“Ele está jogando com as palavras, ele veio aqui para jogar. Alane, eu não deveria ter falado com ele aqui. Eu não nasci ontem, eu tenho 23 anos, até Alane percebeu”, explica Bia. “Ele não vai descansar, você também não”, diz Alane.

“Não, não vou. Ele vai me procurar, eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para produção: ‘está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo’, não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele”, afirma Beatriz.

Beatriz sobre Davi: "Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar com a produção: 'tá me perturbando, tá vindo atrás de mim o tempo todo'" pic.twitter.com/8RlMk2rDCm — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 10, 2024

