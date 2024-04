Último líder do BBB 24, Matteus é visto como ‘campeão’ mesmo votando em Isabelle

Matteus tornou-se o último líder do BBB 24 e acabou colocando Isabelle na berlinda contra Davi e Beatriz. Mas, o jogo de Alegrette não foi criticado nas redes sociais, onde ele é visto como o “campeão” da temporada.

Livre do 20º paredão do Big Brother Brasil, o gaúcho teve que decidir entre todos aqueles que foram seus aliados durante o reality show, mas para o público o brother agiu como deveria agir, já que agora é tudo ou nada.

“O Matteus é quem mais merece ganhar, tem origem humilde e mesmo assim nunca se vitimizou, além disso, ganhou muitas provas”, escreveu uma pessoa que torce pela vitória do rapaz.

Um outro afirmou que a vitória na última prova do líder do BBB 24 foi merecida e que Matteus “representa o Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro”.

Com vários comentários de campeão nas redes sociais, há quem diga que Matteus Alegrette é “o único que presta” na reta final do BBB 24, já outras pessoas que torcem pelo gaúcho pedem para que Boninho “entregue o prêmio” para ele, que “é de longe, o único que merece”.

O que Isabelle fez para ser indicada ao paredão?

A única razão para Matteus indicar Cunhã depois da última prova do líder do BBB 24 foi o fato dela “ter chegado tarde” ao quarto fadas. Segundo o brother, eles já tinham conversado antes sobre tal momento e a indicação foi feita com “muita dor no coração”.

“A gente já teve uma conversa atrás aqui, acho que foi muito madura. Eu já estava meio que me preparando para isso. São pessoas aqui, graças a Deus chegamos cinco do Fadas, mas a pessoa que chegou mais tarde um pouco no grupo foi a Isabelle e hoje vou indicá-la com a dor no coração”, disse ele.

No final, Matteus afirmou que gosta muito da sister e que não foi fácil fazer a escolha entre os aliados de jogo: Faz parte, nós cinco nos gostamos muito e eu fico chateado de fazer essa escolha, mas a gente tem que fazer escolhas aqui dentro”.