BBB 24: Lucas Henrique é surpreendido ao vivo por ex-esposa Camila Moura no ‘Mais Você’ Imagem: reprodução Rede Globo

Lucas Henrique, eliminado da última terça-feira (9) do BBB 24, participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga durante o ‘Mais Você' desta quarta-feira (10).

Em determinado momento, Buda foi surpreendido ao vivo pela ex-esposa Camila Moura, que declarou o divórcio enquanto o ex-participante ainda estava no reality, após aproximação dele e de Pitel, também eliminada.

A também professora se emocionou e revelou que era a primeira vez que falava com o capoeirista. Ela disse que esperava um contado do brother durante a madrugada, o que não aconteceu.

“Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele: a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei”, relatou Camila.

A mulher continuou seu relato sobre as versões dos fatos, e disse que passou por problemas de saúde devido aos acontecimentos.

“Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que vi que não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, fui hospitalizada algumas vezes e eu esperava de você nesse último momento o mínimo de hombridade de tentar me contactar, já que mandei menagem para você e você optou por não me receber”.

Ela finaliza o vídeo desejando sorte ao ex e dizendo que precisa se cuidar.

“Boa sorte, não desejo nada de ruim para você. Sinto muito por tudo isso. Mantive a promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi que faria. Mas agora preciso me cuidar. Perdi 20 kg em 30 dias. Estou com meus problemas de saúde. E é uma pena a primeira vez que eu consegui falar com você foi para o Brasil todo ver”.

