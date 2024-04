Seja apenas em aspectos pontuais, como o cabelo, ou até mesmo procedimentos mais complexos, como cirurgias estéticas, uma das primeiras mudanças notadas quando um participante sai do BBB 24 é no visual.

Contudo, a internet reparou que, com a participante Beatriz, o efeito parece ter sido ao contrário. Recuperando publicações antigas, algumas pessoas notaram uma diferença no visual da vendedora do Brás, principalmente no sorriso, alegando que a sister teria ‘piorado’ os dentes.

Até mesmo a ex-BBB Ana Paula Renault chegou a comentar a mudança, dizendo que antes do programa Beatriz tinha até mesmo lentes de contato nos dentes e retirou antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Recomendados

“Por que [...] arrancou as porcelana (sic) do dente (sic) só deixou as 2 da frente? Fica aí o questionamento. Pra quem está afirmando que é filtro, ângulo, luz, não se iludam. Ela arrancou as lentes dos dentes e deixou só os atacantes”, escreveu Ana Paula em suas redes sociais.

BBB 24: Piorou? Irmão de Beatriz esclarece mudança de visual da sister antes de entrar no reality Imagem: reprodução redes sociais

Além da ex-BBB Ana Paula, outras pessoas nas redes sociais comentaram a mudança.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Beatriz ameaça ir à Confessionário por atitude inconveniente de Davi

Gente, eu juro que não entendo essa lente Beatriz antes de entrar na casa e agora. #BBB24 pic.twitter.com/0sfNJEBuMj — Vanessa (@_vanessameira) April 9, 2024

De acordo com Felipe Reis, irmão de Beatriz, a jovem nunca utilizou lentes nos dentes. “Não tem como eu confirmar se em todos os vídeos ou fotos em que ela saiu com os dentes corrigidos se foi o aplicativo ou algum ângulo da câmera. Mas eu afirmo que a Bia nunca teve lentes de contato, afirmo e assino embaixo”, explica Felipe em entrevista à Quem.

Ele também comenta que não teria lógica Beatriz piorar o visual para entrar no programa, e que o correto seria ao contrário.

“É até uma questão de lógica, né? A pessoa vai aparecer em rede nacional, se tiver condição de arrumar pele, cabelo, treinar muito para entrar com o corpão sarado, colocar lente... Ela vai e faz o contrário? Seria até burrice da pessoa”, diz Reis.

Felipe Reis continua o relato defendendo a irmã, e comenta sobre a falta de condição que ela tinha, o que impossibilitava as lentes nos dentes.

“Se soubessem a realidade que era da Bia antes de entrar no programa... As ‘grandes condições’ que ela que ela tinha poder por lente de contato... É cada uma”, desabafou ele.