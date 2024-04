Suki Waterhouse surpreende ao mostrar seu corpo pós-parto dias após se tornar mãe ao lado de Robert Pattinson

The 2023 Met Gala Celebra "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - entradas Suki Waterhouse e Robert Pattinson participam do 2023 Met Gala comemorando "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" no Metropolitan Museum of Art em 1º de maio de 2023 na cidade de Nova York. (Foto de Jamie McCarthy/Getty Images) (Jamie McCarthy/Getty Images)

Suki Waterhouse e Robert Pattinson se tornaram pais no final de março e, assim como mantiveram seu relacionamento longe do escrutínio público, estão fazendo o mesmo com a privacidade de seu bebê, por isso poucos detalhes são conhecidos a respeito.

Foi a atriz quem mostrou alguns detalhes de sua nova vida de mãe nas redes sociais, depois de compartilhar uma foto do pequeno cujo sexo é desconhecido, e de quem preferiu não mostrar o rosto, pois na imagem postada em sua conta no Instagram mal se pode ver sua cabecinha.

“Bem-vindo ao mundo Angel”, escreveu ao lado do cartão fofo e agora a parceira do protagonista do Batman surpreendeu com uma nova publicação.

Recomendados

A foto de Suki Waterhouse exibindo seu corpo pós-parto

A maternidade pode ser um dos trabalhos mais difíceis e complexos enfrentados pelas mulheres, pois não só têm que cuidar de um bebê de poucos meses, mas também lidar com o cansaço, as alterações hormonais, as mudanças no corpo e até mesmo as dores no caso daquelas que passaram por uma cesárea.

Em meio ao caos que podem ser as primeiras semanas após a chegada de um filho, Suki Waterhouse surpreendeu ao mostrar sua figura pós-parto, sem medo de críticas. Ela optou por mostrar sua realidade, a mesma vivida por todas as mães.

Com várias selfies em frente ao espelho mostrando vários ângulos de seu corpo de lingerie e com uma mamadeira na mão, a também modelo deixou uma mensagem de amor próprio e reflexão para todas as mulheres que estão passando pelo mesmo processo que ela.

"O quarto trimestre foi... uma lição de humildade! O período pós-parto tem sido cheio de alegria transbordante, muitas risadas, lágrimas, tantos hormônios!", expressou.

Da mesma forma, destacou o quanto está feliz com sua nova vida e com o que alcançou graças ao seu corpo, que agora está em recuperação.

"Estou orgulhosa de tudo o que o meu corpo conseguiu e orgulhosa da bondade e gentileza que me permiti durante este período de recuperação", acrescentou.

Uma mensagem que certamente foi bem recebida nas redes devido à naturalidade e humildade com que se mostrou diante de seus seguidores, apesar de ser uma celebridade, que raramente compartilham seus momentos vulneráveis.