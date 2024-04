Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anunciaram sua separação após 13 anos de casamento

Depois de mais de 20 anos de relacionamento e 13 anos de casamento, o casal de atores formado por Sacha Baron Cohen e Isla Fisher decidiu terminar seu casamento.

O anúncio foi feito em um comunicado divulgado nos stories do Instagram de ambos os atores, acompanhado de uma fotografia do casal de tênis.

Cohen, o versátil ator britânico de 52 anos, conhecido por seu papel icônico em ‘Borat’ (2005), e Fisher, a talentosa atriz australiana de 48 anos, famosa por seu trabalho em filmes como ‘Penetras Bons de Bico’ (2005) e ‘Despedida de Solteira’ (2012), uniram suas vidas em matrimônio em 2010 e têm três filhos.

"Depois de uma longa partida de tênis que durou mais de duas décadas, finalmente decidimos deixar nossas raquetes. Em 2023, apresentamos um pedido conjunto para encerrar nosso casamento", compartilharam em seus perfis do Instagram.

Ambos atores enfatizaram seu constante valor pela privacidade, reiteraram seu amor e dedicação aos filhos, e expressaram seu desejo de que sua intimidade seja respeitada nesta nova etapa de suas vidas.

Separação no meio de um conflito

Os últimos dias de Sacha Baron Cohen têm sido cheios de polêmicas, após as acusações de Rebel Wilson contra o britânico no novo livro virem à tona.

Durante vários dias, Wilson tem revelado que descreverá, em um capítulo completo de seu livro, todos os abusos que sofreu por parte do ator britânico de 52 anos.

Através de uma publicação no Instagram, a australiana indicou que tem recebido pressões por parte da equipe de imprensa do protagonista de Borat para não lançar seu livro com as acusações que promete revelar.

Diante das primeiras acusações, a equipe de imprensa do ator negou as afirmações de Wilson, classificando-as como falsas.

“Embora apreciemos a importância de levantar a voz, essas afirmações consideravelmente falsas contradizem diretamente evidências extensas e detalhadas, incluindo documentos contemporâneos, imagens de filmes e relatos de testemunhas oculares dos presentes antes, durante e depois da produção de ‘The Brothers Grimsby’”.