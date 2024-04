O vocalista do blink-182 envia mensagem após o cancelamento de shows na Cidade do México

Vocalista do Blink-182 envia mensagem após cancelamento de shows no CDMX Getty Images / Kevin Winter (Kevin Winter/Getty Images)

Foi em outubro de 2022, quando a banda de rock blink-182, composta por Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, revelou que, após 10 anos, embarcaria em sua maior turnê até o momento, chegando até terras mexicanas.

E foi revelado que os intérpretes de 'All the Small Things' dariam vários concertos no Palacio de los Deportes da CDMX, para Monterrey, se apresentariam no festival Tecate Pa'l Norte 2023 e em Tijuana como parte da programação do Festival Imperial GNP.

blink-182 adiou seus shows

No entanto, a apenas um mês de suas apresentações, foi revelado que o baterista Travis Baker sofreu uma lesão no dedo e teria que passar por uma cirurgia, o que levou o vocalista Tom DeLonge a fazer um comunicado anunciando que seus shows no México e na América Latina seriam adiados.

blink-182 reprograma seus shows para 2024

Por isso, as novas datas para os shows do blink-182 no México aconteceriam em 2024, mais especificamente, em 30 de março eles fariam uma apresentação no festival Tecate Pa’l Norte 2023, e depois iriam para a CDMX para realizar quatro shows no Palacio de los Deportes, nos dias 2, 3, 5 e 6 de abril.

O mês de março chegou e Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker se apresentaram em Monterrey e apenas três dias depois, fizeram seu primeiro show na Cidade do México, onde Mark Hoppus, sobrevivente de linfoma, revelou que estava lidando com uma bronquite severa e uma infecção, pedindo desculpas aos seus fãs por sua voz.

blink-182 cancela seu segundo show

Chegou o dia do segundo show e foi anunciado que o referido concerto seria cancelado, mas o terceiro e quarto concerto serão realizados conforme programado, “O evento do Blink-182 no Palacio de los Deportes foi cancelado devido a doença. Os eventos de 5 e 6 de abril serão realizados conforme programado”, compartilhou Ocesa.

blink-182 cancela o restante de seus shows

Chegou a sexta-feira, 5 de abril de manhã e a promotora Ocesa compartilhou novamente um comunicado onde informou que as apresentações programadas para aquele dia e sábado, em poucas palavras, o terceiro e quarto concerto, seriam cancelados.

Mensagem após o cancelamento de shows

E um dia depois, no sábado, 6 de abril, Tom DeLonge, vocalista do blink-182, enviou uma mensagem para todos os seus fãs, após o cancelamento de seus shows na Cidade do México, "México, lamentamos muito ter cancelado os shows. Precisávamos voltar para casa e nos recuperar, fizemos o possível no primeiro show e as coisas pioraram progressivamente desde então. Estamos trabalhando em novas datas, mas estamos desconsolados por não poder estar lá e fazer o que estávamos esperando há tantos anos. Nós te amamos muito e voltaremos a te ver em breve. Nós prometemos".