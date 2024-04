Netflix: o produtor de ‘Avatar: A Lenda de Aang’ se retira após uma primeira temporada bem-sucedida

Avatar: A Lenda de Aang Avatar: A Lenda de Aang (COURTESY OF NETFLIX)

A adaptação de ‘Avatar: A Lenda de Aang’ na Netflix passou por uma mudança inesperada, pois o produtor original, Albert Kim, decidiu se retirar após o sucesso da primeira temporada.

Isso tem levado à chegada de novos talentos para liderar as próximas temporadas e abre novas oportunidades tanto para a série quanto para Kim.

O papel de Albert como showrunner foi fundamental no desenvolvimento da primeira temporada e, de acordo com relatos da Variety, ele conseguiu capturar a essência do mundo animado original em um formato live-action.

Agora, Kim se juntará à Disney como produtor executivo da série de Percy Jackson, além de trabalhar em novos projetos para a empresa.

Novos líderes criativos

Christine Boylan e Jabbar Raisani foram anunciados como os novos produtores executivos de Avatar. Ambos os talentos contribuíram anteriormente para a série e trarão uma perspectiva fresca e experiência diversificada.

Christine Boylan

Boylan já havia trabalhado na série como co-produtora executiva na primeira temporada.

A sua experiência na escrita de histórias em quadrinhos e peças de teatro promete trazer uma narrativa dinâmica e fresca à medida que a história se desenrola. Boylan deixou a sua marca em outros programas de sucesso como ‘Poker Face’, ‘The Punisher’ e ‘Citadel’.

Jabbar Raisani

Raisani contribui com sua experiência em efeitos visuais e direção, elementos-chave para contar uma história visualmente impactante.

O seu trabalho em produções como ‘Lost in Space’, ‘Stranger Things’ e ‘Game of Thrones’ demonstra a sua capacidade de dar vida a mundos fantásticos no ecrã.

Sobre o que é ‘Avatar: The Last Airbender’?

Esta é uma adaptação ao vivo de uma série animada que segue as aventuras de Aang, o último mestre do ar destinado a dominar os quatro elementos: água, terra, fogo e ar.

Aang e seus amigos Katara e Sokka embarcam em uma jornada para derrotar a Nação do Fogo e restaurar o equilíbrio no mundo, enquanto enfrentam desafios, descobrem seu propósito e aprendem valiosas lições sobre amor, amizade e poder.