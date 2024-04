Netflix: o filme assustador que dura menos de 2 horas e vai te deixar aterrorizado

O mistério, o terror, o drama e o instinto de sobrevivência são alguns dos aspectos que muitas pessoas adoram ao assistir a um filme, seja no cinema ou em casa, mas há muitos deles que valem a pena ser vistos mais de uma vez, especialmente quando trazem histórias que pretendem fazer o espectador refletir se estivesse naquela situação. Este é o caso de um novo filme da Netflix para assistir no fim de semana.

Chega para se tornar o melhor filme de terror

“Dupla Jornada” é o filme perfeito para os amantes de ação com terror. Trata-se de uma história de vampiros e do amor de um pai por sua filha, além de contar com um elenco de luxo que inclui a atriz mexicana Karla Souza.

O longa-metragem Dupla Jornada tem causado grande sensação desde sua estreia em 2022. Embora o terror seja o grande protagonista, o diretor J.J Perry também conseguiu misturá-lo com comédia e ação, resultando em um filme impossível de não ser visto.

Um dos filmes mais chamativos da Netflix é esta nova comédia de terror: Dupla Jornada, estrelada por Jamie Foxx, interpretando um pai de família que leva uma vida dupla. Durante o dia, ele trabalha como limpador de piscinas, mas à noite sua verdadeira função é ser um caçador de vampiros.

É um filme cheio de ação e vampiros sinistros

É um filme com duração de 113 minutos que conta com um roteiro escrito por Tyler Tice e Shay Hatten fez uma reescrita. Além disso, Chad Stahelski, Jason Spitz, Jamie Foxx, Shaun Redick, Yvette Yates Redick, Datari Turner e Peter Baxter produziram.

“Um caçador de vampiros de Los Angeles tem uma semana para conseguir dinheiro para a escola e tratamento dentário de sua filha. Ganhar a vida nos dias de hoje poderia matá-lo”, revela a sinopse oficial da Netflix.