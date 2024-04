Lily Allen criticou duramente o álbum country de Beyoncé “Parece algo muito forçado”

Num recente episódio de seu podcast “Miss Me?”, a cantora britânica Lily Allen não se conteve ao expressar sua opinião sobre o último álbum de Beyoncé, “Cowboy Carter”, que explora o gênero country. Embora tenha admitido que só ouviu partes do álbum, Allen não hesitou em compartilhar seus pensamentos.

A cantora destacou sua opinião sobre a forma como Beyoncé abordou o gênero, especialmente sua escolha de fazer um cover da icônica música "Jolene" de Dolly Parton. Para Allen, a escolha de "Jolene" como uma das faixas do álbum foi "muito estranha". Em sua conversa com sua co-apresentadora Miquita Oliver, Allen questionou a decisão de Beyoncé de cobrir uma música tão emblemática do gênero.

Lily Allen fala sobre “Cowboy Carter”

Oliver também concordou com Allen, sugerindo que Beyoncé poderia ter optado por algo menos conhecido ou ter dado um toque mais inovador à música. A crítica de Allen não parou por aí. Ela especulou sobre os motivos por trás da incursão de Beyoncé no gênero country.

Allen sugeriu que essa inclusão de Beyoncé em um novo gênero poderia ter sido parte de uma estratégia calculada para conquistar novos mercados e desafiar as instituições musicais estabelecidas. Allen mencionou o discurso de Jay-Z no Grammy, antes do lançamento do álbum, como parte dessa campanha.

Além de questionar a autenticidade da incursão de Beyoncé no country, Allen também levantou dúvidas sobre a imagem pública da cantora, sugerindo que sua aparência impecável poderia ser apoiada por uma grande equipe de estilistas e treinadores pessoais. As opiniões de Allen sobre "Cowboy Carter" têm gerado reações mistas nas redes sociais.

As redes sociais reagem às críticas

Alguns usuários apoiaram sua crítica, enquanto outros a acusaram de tentar controlar um gênero musical com o qual não tem conexão direta. No entanto, Allen defendeu sua perspectiva, destacando seu amor pela música country e sua habilidade de contar histórias através de sua própria música.

Entretanto, Beyoncé recebeu elogios de vários artistas proeminentes e quebrou barreiras na indústria com sua incursão no gênero country. "Cowboy Carter" tem sido aclamado por sua inovação e capacidade de desafiar expectativas, o que mais uma vez demonstra o poder e a versatilidade da icônica artista.