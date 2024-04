Kate Middleton tem mais sósias? A outra mulher com a qual muitos a confundem

Após vários meses de ausência e especulações, Kate Middleton reapareceu em um vídeo de dois minutos para anunciar que foi diagnosticada com câncer, após a cirurgia abdominal à qual foi submetida em janeiro. Embora a intervenção tenha sido a principal razão de sua ausência, não esperava que os exames pós-operatórios resultassem nesse diagnóstico, o que a obrigou a permanecer internada por mais tempo do que o previsto.

"Em janeiro, fiz uma cirurgia abdominal importante em Londres e na época acreditava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi um sucesso. No entanto, os exames realizados após a operação revelaram que havia câncer. Portanto, minha equipe médica recomendou que eu fizesse um tratamento de quimioterapia preventiva e agora estou nas primeiras etapas desse tratamento", afirmou Middleton no vídeo.

Entre as muitas coisas que disse e que estão sendo tema de conversa, chamou a atenção que ele enfatizou especialmente seus três filhos: o príncipe George (10), a princesa Charlotte (8) e o príncipe Louis (5).

Recomendados

Enquanto o mundo não sabia nada sobre a princesa de Gales, as teorias sobre o seu desaparecimento explodiram, apontando uma infidelidade por parte de William e até uma ‘estratégia suja’ da Família Real para ‘afastá-la do caminho’, como teria acontecido com a princesa Diana. Da mesma forma, internautas acusaram a equipe de comunicação do Palácio de usar sósias para enganar todos sobre o fato de que tudo estava bem com Kate, quando na verdade não estava.

Kate Middleton tem sósias?

Kate Middleton Princesa de Gales (Clive Brunskill )

Durante anos, têm existido teorias de que as celebridades têm sósias para distrair as pessoas com aparições públicas planejadas, no entanto, o caso de Kate Middleton tem causado um alvoroço especial a respeito disso.

Tudo explodiu durante sua misteriosa ausência, quando supostamente foi filmada caminhando com o Príncipe William por um mercado, depois de fazer algumas compras. Imediatamente, internautas apontaram que “não era ela”, e embora pudesse ter uma semelhança, seus gestos e constituição não eram os mesmos; além disso, a imagem parecia muito distorcida.

Imediatamente surgiu o nome de Heidi Agan, uma ex-garçonete em uma lanchonete no Reino Unido que foi descoberta em 2012 por sua incrível semelhança física com a princesa de Gales e que seria a mulher no vídeo. "Heidi Agan é a sósia mais realista de Kate Middleton. Seu trabalho inclui aparições na televisão, publicações em jornais e eventos na mídia", afirma seu site.

Ela é a outra mulher que estaria confundindo a todos

Agora, foi apontada uma nova sósia: Olivia Henson, noiva do duque de Westminster, a quem apontam ter “uma vida paralela” à de Kate Middleton.

De acordo com o destaque do meio Vanitatis, Olivia possui uma grande semelhança física com Kate, além de que compartilha uma série de semelhanças em sua história de vida.

Henson vai se casar com o duque de Westminster em junho, mas o assunto de conversa entre a mídia tem sido que ela parece uma réplica de Kate Middleton, então não seria surpreendente se também as confundissem.

Além de terem longos cabelos castanhos ondulados, ambas estudaram no Marlborough College, obtendo notas iguais, conforme divulgado pela mídia citada. Enquanto Middleton optou por cursar História da Arte, Henson se formou em Estudos Hispânicos e Italianos, ambas pertencentes à área de Humanidades.