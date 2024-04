Kate Middleton e William: a foto que revela a incrível semelhança entre seu filho George e o rei Charles

Procurar semelhanças na família é algo que tem sido feito há muito tempo. A família real britânica não é exceção e milhares de pessoas já comentaram sobre a semelhança entre um dos filhos do príncipe William e Kate Middleton com seu avô paterno, o rei Carlos III. Trata-se do primogênito dos príncipes de Gales, George.

O príncipe George e o rei Charles III: ambos compartilham grandes traços semelhantes

O príncipe George Alexander Louis nasceu em 22 de julho de 2023. Desde o seu nascimento até o momento atual, vários meios de comunicação britânicos reconheceram sua semelhança física com o rei Charles III, através de várias fotografias em que são vistos juntos. É importante lembrar que, nos últimos tempos, o monarca britânico esteve longe dos holofotes devido ao seu tratamento contra o câncer.

Diferentes postais antigas mostraram a incrível semelhança entre avô e neto. A semelhança nos traços faciais com seu avô é motivo de admiração para muitos britânicos. A verdade é que teremos que esperar alguns anos para confirmar se o primogênito do príncipe William e Kate se parecerá com o monarca do Reino Unido.

Uma das primeiras fotografias que revelam a semelhança do príncipe Louis com o rei Charles III foi publicada em 2014, quando o pequeno tinha apenas 1 ano de idade, e seus pais estavam visitando a Austrália. Naquele momento, vários internautas afirmaram que a fisionomia da criança era muito parecida com a do filho da rainha Elizabeth II.

Uma das maiores semelhanças entre o príncipe George e o rei Charles III era o cabelo loiro e a forma de suas cabeças. Além disso, outra semelhança estava nos olhos, e ambos têm lábios finos e com pouco volume.