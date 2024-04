Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, chama atenção pela semelhança com o pai

Angelina Jolie não é apenas uma grande atriz, também demonstrou ser uma ótima mãe, dedicando-se aos seus seis filhos Shiloh, Vivienne, Maddox, Pax, Zahara e Knox, que teve com Brad Pitt.

A famosa teve três filhos biológicos e adotou os outros, oferecendo uma vida melhor e enchendo-os de amor, tratando todos igualmente.

Desde que se separou do ator, seus seis filhos têm estado com ela, eles têm uma grande conexão, mesmo assim garantem que ela tem tentado separá-los de Brad Pitt. Os pequenos não têm a melhor relação com o ator.

Angelina Jolie ainda está no meio da batalha legal contra seu ex Brad Pitt e parece não estar facilitando para o ator, acusando-o de violência.

Por isso e muito mais, afirmam que Brad teria decidido renunciar à guarda compartilhada de seus filhos, e que a atriz os teria colocado todos contra seu ex-marido, e conseguido, exceto por Shiloh, que é a única que o defende e até irá morar com ele.

Por agora, o ator terá que se contentar com um regime de visitas estabelecido pela justiça para ver seus filhos Vivienne e Knox, que são os únicos menores de idade, sem poder ter a custódia compartilhada.

Diante disso, muitos têm criticado a atitude de Angelina e afirmam que sua filha Vivienne é seu karma”, pois embora “ela queira separá-los do ator”, sua filha é idêntica a ele.

Isso foi evidenciado em uma recente aparição de Angelina com sua filha Vivienne fazendo compras em Nova York, onde a jovem usava jeans, moletom cinza, tênis e cabelos soltos, e afirmam que é a cópia de Brad Pitt.

"Filha bonita, mas não se parece em nada com a mãe, é igualzinha ao Brad", "quanto mais tenta afastá-los do Brad, mais se parece com ele", "sua filha é seu karma porque é a cópia do Brad Pitt", "ela se parece com o pai e essa é a melhor punição para a Angelina", e "ela querendo separá-los e a menina é a cópia do pai", foram algumas das reações nas redes.