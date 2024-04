Ela foi expulsa! Maite Perroni sofreu um acidente ‘embaraçoso’ que lhe custou uma ‘fortuna’

Maite Perroni viveu um momento embaraçoso durante sua visita a uma galeria de arte que lhe custou vários milhares, de acordo com relatos fornecidos pelo meio de comunicação ‘Ventaneando’, que deu mais detalhes sobre o caro acidente que a integrante do RBD sofreu.

Este acidente acontece algumas semanas depois de Maite Perroni e Andrés Tovar celebrarem o batizado de sua pequena Lía, que nasceu em 16 de maio de 2023. No entanto, o que ressoou entre os fãs foi a ausência de Anahí, a única integrante do RBD que não compareceu ao evento, levantando suspeitas de possíveis atritos entre as cantoras, além de colocar em dúvida o retorno do grupo aos palcos em uma nova turnê.

No entanto, foi o marido de Anahí quem esclareceu que as cantoras não estavam brigadas, nem distantes e revelou o motivo pelo qual a cantora de ‘Sálvame’ não pôde comparecer ao batismo: “Agradeço muito o convite de Maite Perroni e Andrés Tovar. Fomos convidados, mas já tínhamos compromissos e uma viagem, minha esposa Anahí, então não pudemos comparecer. Anahí tinha um compromisso anterior e assim fez saber a eles”.

Recomendados

Maite Perroni celebra o batismo de Lía com seus colegas do RBD Instagram (Instagram: @dulcemaria)

No entanto, diz-se que a principal razão pela qual Perroni e Anahí teriam se afastado foi devido à fraude cometida pelo ex-gerente, Guillermo Rosas, contra o grupo, sendo convidado pela própria esposa de Manuel Velasco.

Maite Perroni sofre ‘aparatosa’ acidente em galeria de arte

Maite Perroni foi convidada para uma galeria de arte localizada na Zona Rosa da Cidade do México quando o momento embaraçoso ocorreu. De acordo com informações divulgadas pelo ‘Ventaneando’, a atriz de ‘Oscuro Deseo’ foi expulsa do local depois de destruir valiosas peças que também foram cobradas antes dela sair do lugar.

Foi o jornalista Ricardo Manjarrez quem revelou como ocorreu o acidente de Maite Perroni: “Descobrimos que alguns dias atrás ela foi a uma galeria de arte na Zona Rosa, aqui na Cidade do México, onde havia peças muito bonitas, caríssimas, finíssimas [...] fizeram ela comprar, a obrigaram a pagar”.

O acidente teria ocorrido quando a atriz de ‘Antes Muerta que Lichita’ estava admirando as obras de arte; no entanto, um movimento em falso com uma delas acabou desencadeando um efeito dominó onde outras peças de alto valor caíram e acabaram completamente destruídas: “Acontece que Perroni estava olhando uma, de repente ela se move e caramba, derruba uma e se move para cá, e caramba, derruba outra”.

Maite Perroni em 'Oscuro Deseo' Netflix Media Center (Netflix Media Center)

Quanto Maite Perroni pagou pelas peças de arte que destruiu?

Embora Maite Perroni não tenha agido com má intenção, foi obrigada pela galeria a pagar pelos danos causados às obras de arte, que inclusive, diante do acidente, teriam solicitado à cantora que saísse do local e pagasse uma multa: “Quebrou tantas peças que disseram ‘senhora, deve 20 mil pesos (R$6130) e a convidamos a se retirar”.

Até o momento, Maite Perroni não deu declarações sobre este fato, no entanto, os jornalistas do ‘Ventaneando’ destacaram que a atriz não teve más intenções sobre o ocorrido, mas deixaram uma reflexão sobre os cuidados que devem ser levados em consideração ao frequentar estabelecimentos com peças de alto valor.