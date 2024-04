Detalhes do descomunal salário de Lionel Messi no Inter Miami são vazados

Sua consagração como campeão do mundo com a Seleção Argentina no Catar 2022, somada ao seu impacto imediato na MLS, destacou Lionel Messi como um dos jogadores de futebol mais proeminentes do mundo e os detalhes de seu salário astronômico no Inter Miami capturaram a atenção tanto dos fãs quanto da mídia.

De acordo com relatórios da Forbes, o salário anual garantido de Messi é estimado entre US$50 e US$60 milhões, sem considerar todas as suas receitas de patrocínio de marcas tanto do time como da liga.

Lionel Messi Megan Briggs / Getty Images (Megan Briggs/Getty Images)

O proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, revelou um detalhe peculiar sobre o contrato de Messi: uma condição especial que lhe dá ao jogador a opção de assumir parte do controle do clube no futuro, sem a necessidade de fazer uma compra; este acordo é chamado de "cláusula David Beckham", destacando a influência do jogador tanto dentro como fora de campo.

Numa recente entrevista no Big Time Podcast da MBC1, Messi falou sobre o seu futuro e a sua disposição de se aposentar quando considerar que já não consegue render ao mais alto nível; embora o seu contrato atual com o Inter Miami se estenda até 2025, com a possibilidade de uma extensão adicional.

David Beckham revela como contratou Leo Messi para o Inter Miami Mike Ehrmann / Getty Images (Mike Ehrmann/Getty Images)

O impressionante salário de Messi no Inter Miami e a cláusula excepcional em seu contrato são temas que geram grande interesse e debate no mundo do futebol, seu impacto na MLS e seu potencial para liderar o clube no futuro o posicionam como uma figura central no cenário futebolístico internacional.

O futebolista argentino de 36 anos deixou uma marca indelével no Inter Miami da MLS desde a sua chegada no ano passado, com atuações estelares que incluíram 11 gols e cinco assistências nos últimos 14 jogos da temporada passada. Messi transformou radicalmente a dinâmica do clube, levando-os a conquistar o seu primeiro troféu, a Leagues Cup.