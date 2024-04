BBB 24: Fala de Ana Maria Braga chamando Lucas Buda de menino gordo repercute mal na Web

Os internautas não perdoaram a ‘escorregada’ da apresentadora Ana Maria Braga durante o programa ‘Mais Você’ desta terça-feira, quando se referiu ao BBB Lucas Buda como “menino gordo”.

“Alguém tem que dar um toque nessa mulher”, disse um dos internautas. “Comentários como esse perpetuam estereótipos negativos e podem impactar negativamente a autoestima e a saúde mental das pessoas”, disse outro. “Meu deus! Imagina ele saindo derrotado depois de tudo e ter que escutar isso. Buda vai precisa de muita ajuda”, afirmou um terceiro comentário nas redes.

Programa Mais Você (Reprodução/TV Globo)

Ana Maria dividia a mesa de café da manhã com o ator Silvero Pereira e com a ex-BBB Ana Clara e falavam sobre a solidão de Buda na reta final do reality, quanto todos os seus aliados já foram eliminados. Foi neste momento que o programa solta um vídeo de Buda sentado, sozinho, de cabeça baixa, e a apresentadora solta a seguinte frase. “Tadinho, olha lá como ele tá macambúzio. A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?”, afirmou.

Nenhum dos outros dois participantes parece ter notado a conotação negativa da frase da apresentadora e eles continuaram discutindo sobre o BBB 24 e as estratégias nessa reta final do reality.

“É muita pressão que você sofre lá dentro, é muito estressante, não é difícil você se sentir sozinho. Ai, ele está sozinho mesmo, todos os aliados dele foram embora, então coitado”, disse Ana Clara.

“A gente se sensibiliza de fato, disse Silvero. “A imagem dele ontem ouvindo na porta, muito mais do que esse lugar da fofoca, ele tá tentando se enturmar”, concluiu.