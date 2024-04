Estas são as séries e filmes que serão removidos da Netflix em abril

Com a chegada de um novo mês, a Netflix atualiza seu catálogo com lançamentos emocionantes, mas também se despede de algumas joias do entretenimento.

Do dia 1 ao dia 7 do próximo mês, o gigante do streaming removerá mais de 50 produções de seu catálogo. Portanto, os usuários têm este fim de semana como última oportunidade para desfrutar de algumas delas antes que desapareçam.

Entre os projetos que desaparecerão, há vários clássicos do cinema, filmes infantis ideais para assistir em família e superproduções estreladas por grandes atores como Brad Pitt.

Recomendados

Para que você não perca nada, reunimos 51 dos projetos de todos os gêneros que sairão da biblioteca e com certeza você não vai querer perder.

1º de abril

1. Comunidade (2009)

2. Scarface (1983)

3. Mike Birbiglia: O Namorado da Minha Namorada (2013)

4. Letras explícitas (2015)

5. O que resta do dia (1993)

6. O jogo da fortuna (2011)

7. Almas guerreiras: A estação do vento (2017)

8. Homem-Aranha 2 (2004)

9. Rango (2011)

10. Dia do Atentado (2016)

11. Meninas Malvadas (2004)

12. O castelo de vidro (2017)

13. O livro dos segredos (2010)

14. Sr. Holmes (2015)

15. TIGER & BUNNY: O Amanhã (2014)

16. Aluguel de Padrinhos (2015)

17. Quando o Jogo Está em Jogo (2014)

18. TIGER & BUNNY: O começo (2012)

19. Lar: Não há lugar como o lar (2015)

20. A noite anterior (2015)

21. Woodlawn (2015)

22. A teia de Charlotte (2006)

23. Caso 39 (2009)

24. Livrai-nos do Mal (2014)

25. Duplicidade (2009)

26. Dois amantes e um urso (2016)

27. 2012 (2009)

28. Noé (2014)

29. Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016)

30. NUNCA MAIS (2002)

31. Lavanda (2016)

32. A fazenda (2006)

33. A Casa das Coelhinhas (2008)

34. Um Natal Maluco (2004)

35. Rico ou Morto (2005)

36. O smoking (2002)

37. O duende amaldiçoado retorna (2018)

38. Obsessiva (2009)

39. A força da natureza (2020)

40. Olha quem está falando agora! (1993)

41. One Direction: This Is Us (2013)

42. Deus Não Está Morto 2 (2016)

43. Almas guerreiras: A estação das flores (2017)

44. Almas guerreiras: A estação dos pássaros (2017)

45. Jumper (2008)

2 de abril

46. Ao som que me tocarem, danço (2019)

5 de abril

47. Black Dog (2019)

48. Dia dos Mortos: Bloodline (2018)

49. Petta (2019)

6 de abril

50. Sword Art Online (2012)

7 de abril

51. Tudo ou nada (2017)