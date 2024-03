Globo muda radicalmente as inscrições para o BBB 25; confira os detalhes

A Globo vai mudar a maneira de se inscrever para o Big Brother Brasil. Com o fim da atual temporada batendo na porta, a emissora divulgou os detalhes de como será o BBB 25, que estreia no começo do ano que vem, seguindo o calendário tradicional.

Desta vez, Boninho criou um jeito inédito de se inscrever no Big Brother Brasil. Segundo a Globo, as inscrições, que estão prestes a começar, serão em dupla.

Segundo as últimas divulgações feitas pela TV Globo, quem desejar entrar no BBB 25 precisa entrar na disputa com “dezenas de milhares de fãs, que tentam uma vaga no reality show” e, além disso, a produção não vai aceitar qualquer dupla na próxima edição.

De acordo com a emissora carioca, Boninho procura duplas “que sejam fortemente conectadas por um laço”, ou seja, duas pessoas que são melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

As informações sobre as inscrições para o BBB 25 começam a ser divulgadas por Tadeu Schmidt em breve, no programa ao vivo. Até lá, os interessados em participar do reality show já podem começar a decidir quem será a pessoa com quem desejam se candidatar.

Será apenas um cadastro com os dois CPFs, e por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos. Contudo, é preciso ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Atenção! Será permitida apenas uma inscrição no Gshow, com os dois CPFs já determinados desde o início. E quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa.

Vale lembrar que neste domingo (31), os participantes do BBB 24 enfrentam um novo paredão e, em seguida, as novidades da semana turbo do reality show da Globo.