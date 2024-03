É perigoso? O vício da princesa Leonor que está incomodando a rainha Letizia da Espanha

Não é segredo para ninguém que a princesa de Astúrias, Leonor de Bourbon, está na fase de receber a preparação necessária para assumir a coroa espanhola no futuro, mas também é uma jovem como qualquer outra que desfruta dos prazeres da vida e está na fase natural de rebeldia.

Com 18 anos, a Princesa gosta de sair com seus amigos, dançar e se divertir, e foi isso que ela fez recentemente quando saiu para uma boate em Zaragoza com seus colegas da Academia Militar para comemorar o final do quadrimestre.

Acontece que ela foi filmada e o que chamou a atenção no vídeo não foi o fato de estar dançando e se divertindo, mas sim que a cada momento saía do local para usar seu cigarro eletrônico, um vício com o qual a Dona Letizia discorda totalmente.

Recomendados

O vídeo foi divulgado no programa Telecinco, Socialité, depois que uma testemunha lhes deu permissão.

Leonor gosta de dançar e vaporizar

De acordo com a revista Vanidades, a princesa Leonor desfrutou de um momento agradável e duradouro com seus colegas. Além disso, fontes próximas garantem que a jovem de 18 anos dançou até as 3 da manhã na discoteca.

Também foi relatado que o comportamento da herdeira espanhola "era muito simpático" com aqueles que lhe falavam, mas ela estava cercada por um corpo de segurança que se certificava de que ninguém se aproximasse demais dela.

O meio El Economista explicou que a princesa de Astúrias dedicou vários momentos da noite para sair e vaporizar com seu cigarro eletrônico, vício que começou durante sua estadia no internato de Gales, há dois anos.

Este comportamento foi rejeitado por Letizia, que conhece os danos que o cigarro eletrônico causa na saúde de quem o usa.

Questionado o uso de cigarros eletrônicos

De acordo com o portal Medline Plus, a segurança dos cigarros eletrônicos está sendo questionada, e estão sendo realizadas pesquisas porque os danos causados por eles podem ser tão graves quanto os dos cigarros convencionais.

Alguns perigos dos cigarros eletrônicos são que a nicotina é viciante e que eles contêm outras substâncias químicas potencialmente prejudiciais.

Existe uma relação entre o uso de cigarros eletrônicos e o consumo de cigarros de tabaco em adolescentes e que o líquido nos cigarros eletrônicos pode causar envenenamento por nicotina se alguém o beber, cheirar ou tocar.