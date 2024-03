A aposentadoria está próxima? Lionel Messi revelou quando deixará o futebol

Lionel Messi está vivendo uma fase diferente em sua carreira, depois de quase um ano, aceitou o desafio de ir para a MLS. O Inter de Miami foi o time que o convenceu, então ele começou um caminho distante do futebol europeu.

A Copa do Mundo do Qatar foi um ponto importante em sua jornada, pois ele foi coroado e realizou o sonho que tinha desde criança.

Lionel Messi teria se aposentado da seleção se não ganhasse a Copa do Mundo

Caso Leo não tivesse conquistado o troféu, ele teria deixado a Seleção da Argentina, já que havia sofrido vários fracassos no passado, levando-o a considerar abandonar o time.

Mas tudo isso acabou quando ele levantou o título da Copa do Mundo. Além disso, acabou com os debates e se consolidou como um dos jogadores de futebol mais importantes da história.

"No nível esportivo, tive a sorte de poder realizar todos os meus sonhos e a verdade é que não posso pedir mais. Graças a Deus, ele me deu tanto a nível profissional quanto humano, assim como com minha família e meus amigos. Tento aproveitar tudo o que Deus me deu até agora, que é muito."

"Ser campeões do mundo para nós, as famílias e todo o país foi mágico, ficará conosco para toda a vida. Certamente teria deixado a seleção se não tivéssemos vencido, mas felizmente conseguimos e demos outro título à Argentina", contou para o podcast Big Time.

A aposentadoria está cada vez mais próxima

Lionel está prestes a completar 37 anos, então a aposentadoria está se tornando cada vez mais real. No entanto, o astro argentino sente que ainda tem talento a oferecer, mas no momento em que se sentir superado, ele aceitará dizer adeus ao futebol profissional.

"Eu sei que no momento em que sentir que não estou mais rendendo, que não estou mais desfrutando ou ajudando meus companheiros. Sou muito autocrítico comigo mesmo, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem e quando jogo mal."

“Quando sentir que é o momento de dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei continuar sempre competindo, pois é o que gosto e sei fazer”, sentenciou.