BBB 24: Pitel vence Prova do Líder e garante mais uma semana dentro do reality show

A conquista do prêmio milionário no Big Brother Brasil tem sido visada fortemente pelos participantes, resultando em uma disputa cada vez mais decisiva, envolvendo muitas emoções afloradas nos brothers.

Na Prova do Líder desta quinta-feira (28), Pitel acabou levando a melhor na dinâmica e venceu. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, o vencedor da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show.

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Como resultado da disputa, Pitel acabou levando o título de Líder da semana por seu desempenho. A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminado da semana

Após uma longa e acalorada semana no Big Brother Brasil 24, o programa contou com a eliminação do emparedado nesta terça-feira (26), resultando na saída da sister Leidy Elin. A participante “Pipoca” deixou a casa com o total de % dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem ficado cada vez mais estreita e definitiva. Desta vez, com um paredão quádruplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Leidy Elin foi a décima quarta a deixar o reality show.

Vale lembrar que Leidy Elin passou 77 dias na casa sem receber um único voto, estagnando o recorde de tempo sem estar na mira de alguém para a berlinda. Até o momento, a participante também recebeu a maior porcentagem da edição de 2024.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Davi: 6,76%

Leidy Elin: 88,33%

Matteus: 1,07%

MC Bin Laden: 3,84%