“Tá meio que definido”: Gil do Vigor diz para Ana Maria Braga que Davi será o campeão

Gil do Vigor no Mais Você (Reprodução/TV Globo)

Do alto de sua experiência como ex-BBB, Gil do Vigor acredita que o campeão dessa edição do Big Brother Brasil já está definido. Em sua participação no Mais Você, da Ana Maria Braga, Gil disse que baseado no movimento das fãs e das redes sociais, acredita que Davi vai levar o prêmio desta edição.

Ana Maria lembrou ao ex-BBB que hoje a torcida não tem mais o peso que tinha antigamente na escolha do campeão, já que a votação na web agora é controlada e limitada a um voto por CPF. Gil concordou, “É, verdade.”

Questionado pela apresentadora se ele voltaria ao BBB, ele disse que sim, que adorou o tempo em que passou no jogo, isolado, longe das redes sociais e convivendo com os outros brothers. “BBB é quase um retiro”, disse.

Gil, entretanto, criticou o excesso de brigas da atual edição. “Precisamos desenvolver controle emocional, tem que ter limite”, dizendo que ele mesmo evitava confrontos quando participou do programa. “Mas ali é pura emoção”, disse Ana Maria Braga.

Apesar do discurso pacificador, a verdade é que Gil do Vigor participou de brigas homéricas durante o tempo em que esteve confinado na casa do BBB.

VISITA À CASA

Nesta quarta-feira, o ex-BBB esteve novamente na casa do reality, ao lado do humorista Marcos Veras, revivendo parte de sua história dentro da casa e aproveitou para deixar um recado no quadro para o Top 10 do BBB 24. Os brothers não tiveram a oportunidade de conversar com Gil, o viram apenas pelo vidro da porta da sala.