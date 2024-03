Paolla Oliveira foi essencial na nova jornada de Diogo Nogueira como ator. O cantor participou de ‘Desejos S.A’, série da Star+ que estreou nesta quarta-feira (27).

Em entrevista à Folha de SP, Diogo revelou que a namorada o ajudou nos ensaios para que ele pudesse da vida a Yaco, uma espécie de popstar na série exclusiva do streaming.

“Aproveitei que tenho uma das maiores atrizes em casa para me aperfeiçoar. Estou curioso para ver a reação dela e a das outras pessoas com o resultado”, disse o sambista.

“Ela não viu ainda, mas leu muitas vezes o texto comigo e me ajudou, me auxiliou, me mostrou um caminho a seguir. Só que nas cenas eu acabei indo por outro lado, pois precisava dar mais força e mais expressão ao Yaco. Mas a Paolla foi um amor”, completou.

Paolla Oliveira ajuda Diogo Nogueira a estudar para série de streaming: “Me mostrou um caminho” Imagem: reprodução Instagram (@diogonogueira_oficial)

Saiba mais sobre a série

Desejos S.A é uma série de mistério brasileira que conta com seis episódios. A trama conta a história de uma empresa que tem como dilema ‘O que você quiser, quando quiser’, e que promete realizar todos os desejos de seus clientes.

Com episódios individuais, Diogo Nogueira aparece na série como Yaco, realizando o desejo de uma fã.

O elenco da série conta com Carol Castro, Silvero Pereira, Marcos Pasquim, Daniel Rocha, Pâmela Tomé, Alejandro Claveaux, Rocco Pitanga e Diogo Nogueira.

Assista ao trailer: