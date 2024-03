Molejo fala sobre estado de saúde ‘delicado’ do vocalista Anderson Leonardo: “Está lutando muito”

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado tratando um câncer inguinal, no RJ (Reprodução/TV Globo)

O grupo Molejo falou na manhã desta quarta-feira (27) sobre o estado de saúde “delicado” do vocalista Anderson Leonardo, que tem câncer inguinal, e segue internado em estado grave em um hospital, no Rio de Janeiro. Em entrevista à Patrícia Poeta, durante o programa “Encontro”, da TV Globo, os músicos ressaltaram que o pagodeiro segue “lutando muito” pela vida.

“Ele está sempre querendo lutar, está querendo muito viver, está lutando muito. Todos nós estamos junto com ele nessa corrente. Vamos tentar fazer com que isso dê certo e ele fique bem. Todo mundo tem que ser forte, né?”, disse Andrezinho.

Ainda segundo os colegas de banda, apesar da gravidade do caso, Anderson nunca deixou sua alegria de lado. “Ele acordou, cantou, falou com as pessoas. Mas depois foi sedado novamente porque ele estava muito agitado, como os médicos noticiaram, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança na condição dele poder voltar”, contou o músico.

Andrezinho ressaltou que Anderson mantém a esperança na recuperação. “Ele passa para a gente uma vontade muito grande de viver. A luta dele é com muita perseverança, ele sempre está falando que vai vencer. Ele está correndo de todas as formas, espiritualmente, com os médicos, com tudo, pois ele realmente quer sobreviver. Ele também segue nos apoiando, pois continuamos com os shows, então ele assistia e falava o que dava para melhorar um pouquinho. E sempre com bom humor, fazendo coisas engraçadas”, disse.

Molejo participou do 'Encontro' e falou sobre o estado de saúde do vocalista Anderson Leonardo (Reprodução/TV Globo)

Anderson Leonardo está internado desde domingo (24) no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boletim médico, assinado pelo oncologista João Paulo Fogacci de Farias, divulgado na terça-feira (26), ressalta a gravidade do estado do cantor.

“Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido à intercorrências inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora”, destacou o texto.

Câncer inguinal

O vocalista está em tratamento de um tumor inguinal na virilha, um tipo raro de câncer que pode afetar o pênis e o ânus. Ele estava internado anteriormente e recebeu alta no dia 19 de março para dar sequência ao tratamento de imunoterapia e, durante a primeira internação, foi submetido a um “bloqueio de plexo nervoso hipogástrico” para controlar a dor.

Em entrevista ao podcast “Rocinha cast”, em maio de 2023, o cantor contou que descobriu o câncer em outubro de 2022, quando percebeu um inchaço na virilha.

“Eu estava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista...Ai o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha”, disse o cantor ao podcast “Rocinha cast”, em maio de 2023.