Molejo nega boatos sobre a morte de Anderson Leonardo, que segue ‘com quadro delicado’

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado com 'quadro delicado', segundo boletim médico (Reprodução/Instagram)

Anderson Leonardo, o vocalista da banda Molejo, que luta contra um câncer inguinal, segue internado com “quadro delicado”, segundo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (26). Nas redes sociais, o grupo divulgou um comunicado negando que o cantor estivesse morto, após repercussão de boatos.

“A assessoria do Grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações”, escreveu a banda em seu perfil oficial no Instagram.

Anderson Leonardo está internado desde domingo (24) no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boletim médico, assinado pelo oncologista João Paulo Fogacci de Farias, ressalta a gravidade do estado do cantor.

“Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido à intercorrências inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora”, destacou o texto.

Já a assessora de imprensa do pagodeiro, Andreia Assis, disse ao site gshow que ele não está consciente. “O caso dele é sério, muito grave, e a doença está muito agressiva. Ele, no momento, não está sedado, mas não está consciente. Os médicos estão reunidos com a família para dar mais orientação sobre o momento”, disse.

Câncer inguinal

O vocalista está em tratamento de um tumor inguinal na virilha, um tipo raro de câncer que pode afetar o pênis e o ânus. Ele estava internado anteriormente e recebeu alta no dia 19 de março para dar sequência ao tratamento de imunoterapia e, durante a primeira internação, foi submetido a um “bloqueio de plexo nervoso hipogástrico” para controlar a dor.

Em entrevista ao podcast “Rocinha cast”, em maio de 2023, o cantor contou que descobriu o câncer em outubro de 2022, quando percebeu um inchaço na virilha.

“Eu estava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista...Ai o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha”, disse o cantor ao podcast “Rocinha cast”, em maio de 2023.