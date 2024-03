Yasmin Brunet ‘rasga o verbo’ após ser criticada por dançar em vídeo publicado nas redes: ‘Sou livre’

Fora do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet segue em evidência tanto para os admiradores quanto para os críticos de plantão. Ao entrar na mira de um hater sobre ter “rebolado” no aquecimento para o festival Lollapalooza, ocorrido no último final de semana em São Paulo, a modelo e ex-BBB “rasgou o verbo” e rebateu a crítica.

A modelo compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que surge dançando antes de chegar ao evento e logo recebeu a crítica de uma seguidora por “rebolar” aos 35 anos de idade. Confira a publicação:

“Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. Cultura não faltou. Dinheiro também não. Talvez seja opcional”, disse a seguidora.

“Quer ser assim. Pronto. Provavelmente não vai se cansar. Já foi casada. Agora tá solteira porque quer. Enfim…”, seguiu a usuária da rede social com a crítica, lembrando do relacionamento da modelo com o surfista Gabriel Medina. “Cada um sabe de si. Mas, quem expõe tem que saber ouvir opiniões. Boas ou más. Segue o jogo. No caso, a vida, pois o jogo acabou, né?”

Yasmin Brunet rebate crítica na web

Ao se deparar com o comentário da seguidora no vídeo, Yasmin Brunet resolveu se posicionar.

“Meu amor, não existe fase para ser feliz e se divertir! Eu sou uma mulher de 35 anos que paga as minhas contas e sou livre para fazer absolutamente o que eu quiser”, disse Yasmin ao rebater a seguidora.

Apesar dessa e de outras críticas recebidas em sua publicação, Yasmin também contou com diversos elogios de seus fãs e admiradores.

“A sua energia é diferente, Yasmin, muito especial!”, escreveu uma seguidora da modelo. “Yasmin, maravilhosa, inteligente, humilde, tudo de bom. Que Deus abençoe você poderosamente, não dê importância que algumas recalcadas falam, é inveja. Deus é contigo sempre”, escreveu outra admiradora.