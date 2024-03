Gente como a gente, Sam Smith faz lanchinho da madrugada no McDonald’s

A apresentação e o carisma do cantor Sam Smith deram o que falar após sua passagem pelo palco do Lollapalooza no dia 24 de março. Após entregar um show repleto de sucessos e performances que deixaram o público de queixo caído, o cantor decidiu seguir para um “after” inusitado, e ligeiramente econômico.

Conforme publicado pelo Splash, imagens registradas por um fã mostram o momento em que o cantor foi visto no Méqui 1000, uma das unidades mais famosas da rede de fast food na cidade de São Paulo.

Nas imagens, Sam estava usando botas de salto alto e minissaia enquanto conversava com um dos atendentes do local em frente a um totem de autoatendimento. A simplicidade e a simpatia do cantor chocaram o responsável por registrar o momento.

“Daí você pensa, Sam Smith está hospedado no Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals... mano, simplesmente o cara saiu de Londres para vir comer no McDonald’s depois do festival, eu to em choque”.

Veja:

Daí vc pensa Sam Smith tá hospedado no Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals... mano kakaakakakakak simplesmente o cara saiu de Londres pra vim comer no @McDonalds_BR depois do festival, eu to em choque LKKKKKKKK pic.twitter.com/qEY3KTZOXV — João Marcos Manvailer (@joao_manvailer) March 25, 2024

O vídeo repercutiu nas redes sociais

Com a publicação do fã feita no X, antigo Twitter, milhares de pessoas reagiram ao registro e comentaram suas opiniões sobre as escolhas do cantor. Algumas pessoas chegaram até a afirmar que isso se trata de uma “desconfiança” da culinária tradicional.

“Isso é porque ele não confia na comida local, eles vão em redes mundiais porque conhecem”, comentou uma pessoa.

“Dos gringos que trabalhei, simplesmente todos foram orientados por amigos e até por médicos a só comer fast food americanos e tomar água de garrafa ou copo lacrado quando estivessem no Brasil. As vezes não é simplicidade, é só ‘nojo da comida de terceiro mundo’”, apontou outro.

“Brasileiro quando vai pra fora e não sabe o que comer também come no Mc Donald’s”, finalizou um terceiro apoiando a escolha do artista.