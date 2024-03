Filho de líder do Comando Vermelho, rapper Oruam protesta no palco do Lollapalooza

No último dia de apresentações do Lollapalooza 2024 a presença de palco do rapper Oruam, de 22 anos, chamou atenção do público presente. Além de um show poderoso ao lado de TZ Coronel, o jovem artista ainda aproveitou a visibilidade do momento para protestar e pedir a liberdade do pai, Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho.

Conforme publicado pela IstoÉ Gente, Oruam subiu ao palco com uma camiseta estampada com o rosto do pai e os dizeres “Liberdade”. Vale lembrar que o rapper não chegou a conviver com o pai em liberdade, visto que Marcinho está preso desde 1996 em um presídio de segurança máxima no Paraná, cumprindo pena de 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios.

Esta não foi a primeira vez que Oruam reforçou a presença do pai em sua vida, visto que em dezembro de 2023 o jovem tatuou um retrato do pai. Ele também tatuou um retrato de Elias Maluco, criminoso condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, que é chamado de tio pelo rapper.

Quem é o rapper Oruam?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruam nasceu em 2001 e cresceu no morro do Alemão no Rio de Janeiro. Sua história no universo musical começou em 2021 quando passou a ter visibilidade no cenário.

Em 2022, ele assinou contrato com a Mainstream Records e no mesmo ano participou de “Poesia Acústica 13″, conquistando ainda mais fãs e sendo conhecido por um público ainda mais amplo.

Nas redes sociais, o jovem rapper compartilha sua rotina de trabalho e segue conquistando seguidores anônimos e famosos. Seu talento e trabalho já renderam frutos e parcerias com grandes nomes como Ludmilla, MC Ryan SP e MC Daniel.

Em sua primeira apresentação no Lollapalooza, Oruam levantou o público e agitou a tarde de apresentações.