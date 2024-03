Em nenhum pódio? Após Sincerão, Davi aparece neste Top 3 do BBB 24

Está confirmado, após o Sincerão do BBB 24, Davi só aparece em um pódio para a final do reality show da TV Globo. A dinâmica contou apenas com a líder Giovanna, o anjo Matteus e as emparedadas da semana, Alane, Beatriz e Raquele, uma delas pode ser eliminada com alta rejeição nesta terça-feira (19).

Acontece que Davi não está no pódio de nenhum deles, nem de seus aliados. Matteus, por exemplo, colocou Beatriz e Alane ao seu lado na final. O mesmo aconteceu com a vendedora, que preferiu ficar ao lado do anjo da semana e da amiga emparedada.

No entanto, Davi, que foi classificado como chato por parte dos participantes do BBB, é visto como o grande campeão da temporada do reality show da Globo. Segundo o público, o baiano é o preferido para levar os R$ 3 milhões no último dia de confinamento.

O chato do rolê

Davi não foi esquecido por Raquele, que está entre os principais alvos do 13º paredão do BBB 24. A sister provocou e disse que o adversário é um chato dentro do confinamento.

A sister disse no Sincerão que o brother, Alane e Beatriz podem deixar o programa: “A Alane me colocou no paredão. Acha que o mundo gira em torno dela. A Bia é intrometida. Me deu alvo e se envolveu na minha briga com Alane”, comentou ela.

Em seguida, Raquele disse que Davi tem “atitudes que desagradam a casa” e quer “ser um príncipe com as amigas”. Durante a dinâmica do Sincerão, a sister define o baiano como “chato” e que é, por isso, que ele é julgado. Mas, antes de ir embora, Raquele soltou uma bomba ao criticar Alane por falar mal de Isabelle no início do programa: “Ela [Alane] esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle, e hoje está dando como melhores amigas”.