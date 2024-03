‘A Fábrica de ETs’: Star+ revela detalhes da nova série original da plataforma; confira o trailer

‘A Fábrica de ETs’, nova aposta do Star+, chega exclusivamente à plataforma em 03 de abril com uma mescla de ficção científica e humor. A série, original do selo Star Original Productions, aborda a rotina de Dalí, um inventor que decide reativar a economia local na cidade mineradora de seu pai e seu avô com um projeto inédito. Seu desejo é transformar a região em um centro de turismo relacionado ao interesse de objetos voadores não identificados (os ovnis).

‘A Fábrica de ETs’ foi filmada em diferentes regiões da Cidade do México, Hidalgo e Texcoco, prometendo trabalhar os valores da amizade e laços familiares dentro do contexto de ficção científica e humor.

O elenco conta com Jerónimo Best (Dalí), Susana Alexander (Suspiro), María Del Carmen Farías (Pepita), Juan Carlos Colombo (Benito), Otto Sirgo (Alfonso), Karla Farfán (Cassandra), com as participações especiais de Odiseo Bichir (Maclovio), José Carlos Rodríguez (Silverio) e Luz Elena González (Bibi).

Recomendados

Outra parte do elenco é composta por Jessica Segura (Ana Sofía), Miguel Burra (Eugenio), Aída López (Cristina Maurer), Juan Carlos Vives (Cachetes), Salvador Sánchez (Vincent) e Nicolás Pindas (Marvin). A produção foi desenvolvida na Argentina pela Fullara/Pampa Films, além de adaptada e realizada no México pela BTF Media.

Leia mais:

Confira a sinopse e trailer

“A Fábrica de ETs acompanha Dalí (Best), um garçom que trabalha para um cultista que acredita em vida extraterrestre, que, após um chamado, retorna a Ogarrio del Cobre, a antiga e abandonada cidade mineradora onde seu pai e seu avô viveram, para receber uma herança que pensa ser a salvação de sua vida.”

“Quando Dalí percebe que a cidade está em ruínas devido a uma dívida milionária que os habitantes têm com o governo que está tentando modernizá-la, ele decide reacender sua economia, transformando o vilarejo em um destino turístico de uma forma muito particular: revivendo uma antiga crônica sobre a chegada de ETs ao local.”

“Com uma prefeita fazendo campanha para recuperar as terras de Ogarrio, uma autoridade corrupta e a desconfiança dos habitantes locais em relação ao curioso plano, Dalí deverá lutar contra todas as possibilidades para impulsionar Ogarrio del Cobre e devolver aos seus habitantes o lar que merecem, criando um ET que os salvará se trabalharem juntos.”

Confira o trailer: