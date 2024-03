‘O problema dos 3 corpos’: assista ao trailer da série que promete causar arrepios

Dias antes da estreia mundial de sua nova série de ficção científica, a Netflix divulgou um novo trailer da produção “O Problema dos 3 Corpos”. Com previsão de estreia para o dia 8 de março no Festival SXSW, realizado em Austin, no Texas, a série é assinada por David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood).

Na história, somos levados por um enredo ambicioso que foi baseado na trilogia de livros, de mesmo nome, escrita pelo autor chinês Cixin Liu. Misturando elementos de ficção com mistério e drama.

“O Problema dos 3 Corpos” se passa na China em um cenário permeado pela Revolução Cultural do final dos anos 1960. Um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros decide tocar um projeto para estabelecer formas de comunicação com seres vivendo fora da Terra. No entanto, as atitudes tomadas por eles têm consequências tardias, que impactam no futuro do planeta após 50 anos.

Com a situação se mostrando cada vez mais complicada e complexa, os responsáveis pelos experimentos precisam sobreviver enquanto cientistas tentam desvendar os segredos do projeto original e reverter o rumo da história.

Estreia aguardada

No trailer, que elevou as expectativas do público, é possível ver um diálogo que revela de forma geral o panorama da história, conectando os diversos personagens e as cenas entre o passado e o presente.

Veja:

No elenco principal, encontram-se os atores: Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

A previsão é de que a primeira temporada de “O Problema dos 3 Corpos” esteja disponível para todos os usuários da Netflix no dia 21 de março. Até o momento não se tem informações sobre o destino da série após a primeira temporada.

