Netflix divulga o trailer oficial de “O Ninho: Futebol & Tragédia”

Foi divulgado o trailer oficial da nova série documental da Netflix. Em três episódios, “O Ninho: Futebol & Tragédia” conta a história do incêndio que devastou o centro de treinamento do Flamengo, em 2019, vitimando 10 jovens atletas do clube.

Nas primeiras imagens divulgadas por meio do trailer, familiares das vítimas e jornalistas do UOL apontam os questionamentos sobre o que exatamente aconteceu no centro de treinamento Ninho do Urubu.

A série, que tem previsão de estreia para o dia 14 de março, conta com depoimentos de pais e mães dos atletas, que afirmaram não ter conhecimento das condições precárias do alojamento onde os filhos ficavam abrigados durante o período que estava no centro de treinamento.

Ao longo dos episódios, grandes nomes do esporte como Zico e Vanderlei Luxemburgo também participam dando suas declarações.

Relembre o caso

No dia 8 de fevereiro de 2019, dez jovens atletas da base do Flamengo morreram após um incêndio nos contêineres em que dormiam no centro de treinamento Ninho do Urubu. No momento do incêndio 26 atletas dormiam no alojamento.

Além de contar a história dos jovens atletas que tiveram suas vidas afetadas pelo incêndio, o documentário também propõe uma reflexão sobre o que realmente aconteceu na madrugada da tragédia.

A minissérie também pretende promover uma reflexão social sobre as consequências do incêndio e da postura da Justiça diante do julgamento e dos processos envolvidos no caso.

A série “O Ninho: Futebol & Tragédia” foi produzida pela A Fábrica, com ideia original do UOL e desenvolvimento de Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL. A direção geral é de Pedro Asbeg. Segundo divulgado pela Netflix, todos os episódios serão liberados de forma simultânea no dia 14 de março.

