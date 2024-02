"Primeira paixão da vida": No BBB 24, Wanessa revela qual integrante do KLB foi seu primeiro amor Imagem: reprodução Rede Globo

Wanessa Camargo revelou, durante conversa com Yasmin Brunet no BBB 24, que Leandro do KLB foi sua primeira paixão de adolescência.

As sisters curtiam a Festa da Líder Beatriz quando começou a tocar ‘Ela Não Está Aqui’, hit do grupo formado por Kiko, Leandro e Bruno. A cantora então revela que Leandro foi sua primeira paixão e os dois chegaram a namorar quando ela tinha 15 anos.

“KLB!”, exclama Wanessa quando começa a tocar a música lançada em 2000. Após explicar que namorou um dos integrantes e Yasmin perguntar qual, ela explica. “Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho, a gente cresceu junto”, diz Wanessa.

Isso aqui é que era shipp, meus amigos. Wanessa e Leandro do KLB no jovens tardes!!!

Só quem viveu sabe!#BBB24 pic.twitter.com/GzqkzRXhTH — Mylla (@myllacerqueira) January 6, 2024

Continuando a conversa, a cantora comenta como foi crescer ao lado do grupo e diz que chegou a participar de apresentações da banda.

“Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu vi ele, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos”, finaliza.

