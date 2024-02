Netflix revela os detalhes de “Parasyte: The Grey”, sua nova série de ficção-científica

Se você é do tipo de pessoa que gosta de séries de ficção-científica, esta série precisa entrar na sua lista. Inspirada pelo renomado mangá “Parasyte”, de Hitoshi Iwaaki, “Parasyte: The Grey” promete levar para as telas a mesma sensação inquietante provocada pela história original.

Na série somos levados a um cenário no qual formas de vida parasitas se infiltram na Coreia do Sul. Como personagem central, conhecemos Su-in (Jeo So-nee), que descobre coexistir com um parasita e agora precisa enfrentar essa situação.

Além de seguir de perto a história de Su-in, também somos levados a acompanhar os esforços do “Team Grey”, um grupo dedicado a combater diretamente os misteriosos parasitas que coexistem com os humanos.

Assim como o primeiro pôster da série, a Netflix também anunciou oficialmente a data de estreia. Parasyte: The Grey, chega à plataforma de streaming no dia 5 de abril.

Admiração entre criadores

Para dar vida a história inspirada nos mangás de Hitoshi Iwaaki, o diretor escolhido foi Yeon Sang-ho, responsável por iniciar a onda de produções de K-zombie. Com isso, tanto o autor quanto o diretor nutrem uma admiração mútua pelo trabalho um do outro, e Iwaaki faz questão de ressaltar e apoiar o trabalho de Yeon.

“Estou muito animado com o fato de que esta é uma nova história. Embora eu seja o autor do mangá original, agora também faço parte do púbico que experimenta a emoção e admiração. Pensando na época em que o mangá original foi adaptado no Japão, ‘Parasyte’ é como um filho para mim, nascido do meu trabalho em uma pequena sala. Já o live action e a animação são meus netos, nascidos do filho que saiu pelo mundo”.

“Estou feliz que outro ‘neto’ esteja nascendo na Coreia e acredito que essa nova história, que se passa em um local diferente, nos levará a um mundo além da minha imaginação”, declarou Iwaaki.

Leia também: Série documental da Netflix relembra o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu