Série documental da Netflix relembra o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu

A Netflix anunciou a data de lançamento de sua nova série documental. “O Ninho: Futebol & Tragédia” deverá estrear no próximo dia 14 de março. A produção traz um novo olhar sobre o incêndio ocorrido em fevereiro de 2019, no centro de treinamento do Flamengo.

Após cinco anos da tragédia ainda restam tópicos a serem abordados sobre o incêndio que vitimou dez jovens jogadores no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, localizado no Rio de Janeiro.

Intitulada “O Ninho: Futebol & Tragédia”, a minissérie conta com três episódios durante os quais a equipe de filmagens acompanha de perto a rotina e trajetória profissional de alguns dos sobreviventes ao incêndio.

Além dos jovens jogadores, que passaram parte de suas vidas morando no Ninho do Urubu, também recebem a palavra jornalistas, profissionais do futebol e os familiares das vítimas que seguem buscando por respostas e por justiça pelos filhos.

Proposta de debate e reflexão

Para além de contar a história, a minissérie também se propõe a promover o debate sobre o que aconteceu na noite da tragédia. Assim, além dos depoimentos, imagens inéditas do incêndio são apresentadas junto a recriação de alguns momentos que ocorreram durante a noite em questão.

A intenção é que com a reprodução destas cenas e com a visibilidade dada aos relatos, as causas da tragédia possam voltar ser debatidas. A minissérie também busca promover uma reflexão social a respeito das consequências diretas do posicionamento da Justiça perante o caso.

A série “O Ninho: Futebol & Tragédia” foi produzida pela A Fábrica, com ideia original do UOL e desenvolvimento de Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL. A direção geral é de Pedro Asbeg. Segundo divulgado pela Netflix, todos os episódios serão liberados de forma simultânea.

