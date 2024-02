Conheça a história perturbadora por trás da nova série documental da Netflix

Na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a Netflix lançou sua nova minissérie documental. Em ‘Posso te Contar um Segredo?”, somos apresentados à história perturbadora de Matthew James Hardy, um perseguidor acusado de importunar mais de 60 mulheres na internet.

Os primeiros indícios do comportamento problemático de Hardy foram identificados ainda na época da escola. Ele escolhia colegas como vítimas e criava perfis falsos nas redes sociais para tentar se aproximar delas. Após ganhar a confiança das vítimas, ele passava a espalhar boatos sobre elas com a intenção de constrangê-las publicamente.

Para alcançar seus objetivos, ele realizava um trabalho profundo de investigação sobre cada um de seus alvos, chegando a obter detalhes sobre a vida e a rotina de cada mulher. Com as informações em mãos, ele passava a intimidar as vítimas, que não sabiam exatamente qual era a relação com o perseguidor e nem o que ele faria com o que sabia sobre elas. Dadas as circunstâncias, muitas das mulheres intimidadas por Hardy passaram a ter um comportamento paranoico na internet.

Julgado em 2022 pelos seus crimes, ele foi condenado a 9 anos de prisão por cinco acusações de perseguição.

Entenda a série

Dividida em duas partes, “Posso te Contar um Segredo?” transmite a história de Hardy com dois pontos de vista distintos.

Na primeira parte, as vítimas do perseguidor relatam e revivem os impactos causados pelas ações do homem e compartilham suas experiências por meio de relatos.

Em um segundo momento, somos apresentados ao policial Kevin Anderson, que foi o responsável designado para cuidar do caso no ano de 2019, quando encontrou mais de 100 denúncias feitas por 62 vítimas da região de Cheshire. O caminho da polícia até a localização e prisão de Hardy também é detalhado ao longo dos episódios.

