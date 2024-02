Paralisia de Bell: saiba mais sobre a doença de Fernanda Gentil e fique atento ao sinais

Fernanda Gentil, de 37 anos, usou seu canal no Youtube para revelar que foi diagnosticada com Paralisia de Bell.

A jornalista deu mais detalhes sobre a condição, um tipo de paralisia facial, e alertou os seus seguidores sobre os sinais da doença.

De acordo com a ex-repórter da Globo, ela percebeu os primeiros sintomas em um reencontro com o filho caçula, Gabriel, após a criança viajar com o pai.

“Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai”, explica.

Contudo, no dia seguinte, Gentil começou a sentir os sintomas se intensificarem durante reuniões de trabalho. “Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?”

Ela então resolveu realizar exercícios faciais no banheiro, contudo percebeu que uma parte do rosto estava paralisada.

A jornalista realizou uma chamada de vídeo e exercícios com um médico via telemedicina. A principio, questões neurológicas foram descartadas, e Fernanda foi ao hospital realizar exames.

Paralisia de Bell

O diagnóstico de Paralisia de Bell foi confirmado por um médico. A condição causa uma paralisia parcial do rosto. “Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]”, explica Fernanda.

“É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo. Não vai eliminar esse problema, muito pelo contrário, vai aumentar esse problema. Então se você tem uma coisa que você acha que não está legal, vai procurar uma ajuda, uma orientação médica, para você investigar”, deixou Fernanda Gentil uma alerta aos seguidores.

Assista ao vídeo na íntegra:

