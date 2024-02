Humorista Pedro Manso revela diagnóstico de demência: “Esquecimento muito sério”

O humorista Pedro Manso utilizou suas redes sociais na última terça-feira (26) para revelar o diagnóstico de demência.

Aos 51 anos, o imitador do apresentador Faustão, que ganhou visibilidade no programa Show do Tom, da Record TV, deus mais detalhes sobre a doença e disse que está esquecendo as coisas simples do dia.

“Boa tarde a todos. Infelizmente a notícia que tenho que passar para vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério”, inicia o vídeo.

Ele segue, deixando um alerta para os seus seguidores sobre .

“E hoje resolvi passar para vocês e cheguei a essa conclusão, não queria acreditar, mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema!”.

Ainda no vídeo, o humorista explica que a mãe teve Alzheimer e que irá recorrer a um especialista.

“Minha mãe teve Alzheimer. Acredito que não estou com Alzheimer, mas vou procurar um especialista, vou conversar com o meu empresário, que, inclusive, está aqui, mas nem sabe que estou gravando esse vídeo. Mas, a situação está se agravando muito rápido”.

Na legenda da publicação no Instagram, Pedro Manso explica que tinha um compromisso e acabou esquecendo.

“Hoje, dia do humorista, eu tinha uma entrevista marcada para as da manhã no ‘Show do Antonio Carlos’, na Rádio Tupi, e infelizmente não lembrava de nada, só após acordar e ver as várias mensagens! Mil desculpas”.

Assista ao vídeo:

