Suspeita por tráfico, ‘Barbie do Pó’ exibia nas redes sociais manobras em motocicletas e fotos sensuais

A influenciadora digital Eduarda Marques, de 20 anos, mais conhecida como a “Barbie do Pó”, que foi presa suspeita de ligação com tráfico de drogas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, costumava compartilhar com seus mais de 20 mil seguidores vídeos que mostravam seu estilo de vida. Ela aparecia em fotos sensuais, promovendo bebidas alcóolicas e até fazendo manobras perigosas em motocicletas.

Em alguns dos vídeos, ela aparece pilotando os veículos. Em outros, está na garupa e chega quase a colocar a mão no chão durante os chamados “graus” (veja abaixo).

A jovem foi presa no último dia 21, depois que policiais militares do17º Batalhão de Ações Especiais desconfiaram da “atitude suspeita” dela. Os agentes a seguiram até um apartamento, onde ela guardava 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 340 em espécie. Um adolescente de 16 anos, que a acompanhava, também foi apreendido durante a ação.

O caso foi registrado como porte ilegal de drogas, mas a polícia suspeita que a jovem tenha ligação com traficantes de drogas que atuam no interior paulista. Assim, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A defesa da influenciadora digital não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para apurar qual a ligação da jovem com o tráfico de drogas.

