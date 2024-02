VÍDEO: ‘Homem-Aranha’ tenta fugir da polícia, mas cai de telhado e acaba detido, no Pará

'Homem-Aranha' tenta fugir da polícia por telhados, mas cai e acaba preso, no Pará (Reprodução/Redes sociais)

Um rapaz suspeito de furto tentou fugir da polícia pulando em telhados, mas acabou caindo e sofrendo ferimentos, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando o “Homem-Aranha” estava em ação, mas não teve êxito em um dos saltos e acabou preso (assista abaixo).

O caso aconteceu no último domingo (25). Conforme a Polícia Militar, o rapaz, identificado apenas como João Victor, é suspeito de furtar um celular em um comércio da cidade.

Ele foi abordado pelos agentes, mas tentou fugir pulando em cima do telhado de casas. Ele conseguiu acessar vários imóveis com saltos impressionantes, mas em um determinado ponto não conseguiu concluir um deles e acabou caindo no chão.

O suspeito sofreu várias escoriações e recebeu atendimento médico. Depois, foi levado para a delegacia, onde apresentou o aparelho furtado.

Ainda conforme a PM, ele já tinha antecedentes criminais por roubo qualificado e tráfico de drogas. Agora, era procurado por uma série de furtos em Barcarena.

A defesa do rapaz não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação dessa reportagem.

