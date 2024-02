Estupros em série: influenciador é preso suspeito de fazer ao menos sete vítimas, em Fortaleza

Influenciador digital foi preso suspeito de praticar estupros em série, em Fortaleza, no Ceará (Reprodução/TV Verdes Mares)

A Polícia Civil prendeu um influenciador digital de 35 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de praticar estupros em série, em Fortaleza, no Ceará. Conforme a investigação, ele fez ao menos sete vítimas do sexo feminino, com idades entre 15 e 40 anos, sendo que duas delas são mãe e filha. Seguido nas redes sociais por mais de 90 mil pessoas, ele ameaçava os alvos exigindo Pix e ainda roubava os celulares.

Os estupros ocorreram entre os dias 18 e 23 de fevereiro, sendo que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca, em Fortaleza, e também em Cumbuco e Caucaia, no município de Tauá.

“Ele abordava as vítimas de forma aleatória, no portão da casa delas e ameaçava dizendo que estava armado e era membro de uma facção criminosa. Depois da violência sexual, ele chegava a tirar foto e roubava o celular da mulher”, explicou o delegado Valdir Cavalcante de Paula Passos, titular da delegacia do 5º Distrito Policial, em entrevista coletiva.

A prisão do influenciador ocorreu no último sábado (24), após uma investigação do 5º Distrito Policial (DP) e da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. A primeira denúncia foi feita por mãe e filha, que foram atacadas pelo homem no Bairro Itaoca.

Conforme a polícia, o influenciador observava a vítima, a abordava e obrigava a entrar na própria residência, onde cometia os crimes sexuais, na maioria na frente de familiares. Depois, registrava fotos e ameaçava divulgá-las nas redes sociais, caso não recebesse Pix. Por fim, roubava o celular do alvo.

Para despistar as autoridades, o influenciador usava transportes diferentes na prática dos crimes, entre bicicletas, motocicletas e até carros. Após agir, o criminoso se desfazia dos veículos na Feira da Parangaba.

A polícia ressaltou que o suspeito, que é natural de Minas Gerais, já possui antecedentes pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro, crime contra a dignidade sexual, violação de domicílio e furto. Agora, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão.

Apesar de se apresentar como influenciador, a corporação suspeita que ele homem atuasse na venda de veículos fraudados, popularmente conhecido como “veículos de estouro”. “Conseguimos apreender diversos objetos na casa dele como roupas, balaclava e outros equipamentos. Também vamos averiguar se ele também praticava esses crimes em meio virtual”, disse o delegado.

Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa para comentar sobre as acusações.

Roupas e demais objetos apreendidos com influenciador suspeito por série de estupros serão periciados, em Fortaleza, no Ceará (Divulgação/Polícia Civil)

LEIA TAMBÉM: