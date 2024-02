Lindsey Lohan embarca para a Irlanda na nova comédia romântica da Netflix

Cena do filme "Pedido Irlandês" Cena do filme "Pedido Irlandês" - Cr. Patrick Redmond / Netflix © 2024 (Patrick Redmond / Netflix )

Se você é do tipo de pessoa que gosta de assistir comédias românticas leves, divertidas e de quebra com um cenário incrível, este filme pode ser o que você estava esperando. Retornando ao mundo do romance com uma pitada de humor, Lindsey Lohan é a protagonista de “Pedido Irlandês”, filme da Netflix que chega à plataforma de streaming no dia 15 de março.

Na história, Lindsey Lohan interpreta a personagem Maddie, que precisa tomar uma difícil decisão ao descobrir que o homem dos seus sonhos está prestes a se casar com sua melhor amiga.

Ao viajar para o casamento, que aconteceria na Irlanda, Maddie faz um pedido diante de uma pedra irlandesa e vê sua vida virar de cabeça para baixo ao acordar no papel da noiva. Enquanto vive seu “conto de fadas”, ela percebe que sua alma gêmea está bem longe de ser o noivo.

“Tenha cuidado com o que você deseja”

Em entrevista ao TUDUM, portal de notícias da própria Netflix, Lindsey explica um pouco mais sobre a história de Maddie e como ela acaba envolvida em uma grande confusão com o noivo de sua melhor amiga.

“Ela escrevia como ghostwriter para um escritor e estava completamente apaixonada por ele enquanto esperava que ele se apaixonasse por ela”, revela a atriz sobre sua personagem. Em seguida, ela reforça alguns traços de personalidade de Maddie que a deixaram interessada em sua história.

“Maddie é uma das únicas personagens que eu interpretei que representa uma mulher construindo seu próprio caminho pelo mundo. Ela começa insegura, mas vai se desenvolvendo ao longo do filme e, no fim, acaba se destacando”.

Além de Lindsey Lohan, estão no elenco principal de “Pedido Irlandês”: Ed Speleers (You), Alexander Vlahos (Outlander), Jane Saymour, Elizabeth Tan (Emily em Paris) e Ayesha Curry. O longa foi dirigido por Janeen Damian e produzido por Brad Krevoy e Michael Damian, com história de Kristen Hansen.

Assista ao trailer:

