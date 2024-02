“F1: Dirigir para Viver” chega à Netflix no dia 23 fevereiro

Os fãs do automobilismo já podem se preparar para acompanhar os bastidores do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2023 da FIA. No dia 23 de fevereiro chega à Netflix a série “F1: Dirigir para Viver”, que em 10 episódios conta um pouco sobre os bastidores da competição.

Com produção executiva de James Gay-Rees e Paul Martin, está será a sexta temporada da série, que conta com 10 episódios de 45 minutos. Em cada episódio é possível vivenciar um pouco dos bastidores da competição vista diretamente pelos olhos de quem está diretamente envolvido com ela. Imagens e entrevistas inéditas com os maiores nomes da Fórmula 1 aproximam ainda mais o esporte dos fãs.

Assista ao trailer:

Confira o título e a sinopse de cada um dos 10 episódios:

Episódio 1: O dinheiro manda

Este episódio aborda a história de Lawrence Stroll, que quer fazer tudo que está a seu alcance para a Aston Martin ser campeã mundial. No entanto, o sonho pode terminar antes mesmo da temporada começar.

Episódio 2: A Queda

O estreante Nyck Vries é uma grande esperança em sua primeira temporada na Fórmula 1, mas ele precisa lidar com a pressão da estreia para conseguir manter o ritmo.

Episódio 3: Sob Pressão

A McLaren precisa trabalhar duro para se recuperar depois da última temporada, enquanto Lando Norris começa a considerar outras opções após se decepcionar com seu carro.

Episódio 4: O Último Capítulo

Na batalha entre Haas e Williams uma equipe mantém a tradição enquanto a outra está pronta para fazer movimentos ousados.

Episódio 5: Guerra Civil

Depois de competirem desde a infância, Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine, precisam superar a rivalidade, pois estão no mesmo time.

Episódio 6: Salto de fé

Leal à Mercedes há 13 anos, Lewis Hamilton está prestes a renovar seu contrato e precisa tomar uma decisão difícil.

Episódio 7: É a vida

Estrelas de Hollywood investem na Alpine e aumentam a pressão sobre a gestão.

Episódio 8: Forza Ferrari

Quando a Ferrari chega a Monza, todos os olhos estão voltados para o novo diretor, Fred Vasseur, que precisa atender a oração dos torcedores.

Episódio 9: Três é demais

Daniel Ricciardo está de volta ao circuito, mas um novo acidente o deixa de fora. Um novato reserva entra em seu lugar.

Episódio 10: Vermelho ou Preto

Com a temporada chegando ao fim e o vencedor definido, Mercedes e Ferrari travam uma batalha pelo segundo lugar.

