Alexandre Correa diz que Ana Hickmann é alcoólatra e mitômana e pede exame de sanidade mental

Alexandre Correa entrou com uma nova medida na Justiça contra a Ana Hickmann. Desta vez, o empresário pediu para que a sanidade mental da apresentadora seja averiguada, pois, segundo ele, a ex-esposa é ‘mitômana’, indivíduo compulsivo por mentiras, e alcoólatra.

Em documento que a Folha teve acesso, Alexandre e o advogado alegam que Hickmann não tem consciência das acusações feitas contra o ex devido a transtornos.

Um áudio de Alexandre também diz que a ex é alcoólatra e isso será protocolado e entregue à Justiça junto com do pedido de exame, diz o site.

“Peço a Deus que essa juíza atenda nosso pedido e concorde com o exame de sanidade mental. Chega de suportas as loucuras e as mentiras da Ana Hickmann”, diz.

“Ana Hickmann é mitômana [ compulsiva por mentiras] e carrega um problema de alcoolismo. Ela nunca aceitou se tratar. Nunca passou por um psquiatra”, diz em áudio.

Ana Hickmann rebate as acusações

Nas redes sociais, Ana Hickmann respondeu as acusações e disse que não é possível ter “24 horas de sossego”. Segundo a apresentadora, ela está sofrendo com problemas de saúde devido ao estresse que está passando.

Segundo a assessoria de Ana, o ex-marido “inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à Justiça”.

“O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo e se sente diariamente ameaçada por Alaxrendre Correa”, diz outro trecho da nota.

