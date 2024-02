Fantástica Fábrica de Chocolate? Cacau Show compra Grupo Playcenter e pretende abrir parque

Após a Cacau Show adquirir o Grupo Playcenter, Alexandre Costa, fundador e CEO da marca de chocolates, disse que está no planos abrir um parque temático. O anúncio da compra foi feito na última terça-feira (20).

Segundo o g1, a Cacau Show adquiriu todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter. Responsáveis pelo parque de diversão Playcenter Family e a rede Playland, a empresa pioneira na área de parques de diversão no Brasil faturou cerca de R$ 100 milhões em 2023.

A marca de chocolates disse que a operação da compra e venda dos ativos do Playcenter está em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e, até ser aprovado, as redes continuam independentes.

“É natural que o negócio cresça e evolua, Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas, compartilhando momentos especiais. Estamos ansiosos para integrar o Grupo Playcenter a família Cacau Show, oferecendo ainda mais valor aos nossos clientes. Durante os nossos primeiros 35 anos de história, o Cacau e o chocolate sempre estiveram presentes em nossa marca e, agora [e nos próximos anos], chegou o momento de enfatizarmos ainda mais o nosso Show, que agora vai além do nosso produto”, disse o fundador da Cacau Show.

A marca Playcenter agora faz parte da Cacau Show, que está expandindo para o ramo do entretenimento e promete grandes novidades para os próximos anos. 😍 pic.twitter.com/tcnyYVBjCJ — Hapfun (@Hapfunbr) February 20, 2024

Fantástica Fábrica de Chocolate?

Com o anúncio da compra, diversos memes começaram a comparar um possível novo parque com a ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, filme que traz o personagem Willy Wonka como dono de uma fábrica de chocolate repleta de surpresas e aventuras.

Além disso, os fãs mais nostálgicos ficaram felizes com o anúncio e relembram os momentos vividos no antigo parque.

Cacau Show comprou a Playcenter e eu não espero menos do que isso no Splash pic.twitter.com/cjsQ1O96rk — 16melissas ❤️‍🔥 (@meakemi_) February 20, 2024

cacau show comprou o grupo playcenter TÃO DEIXANDO A GENTE SONHAR pic.twitter.com/OxtSOhoNJf — kari (@itscrowly) February 21, 2024

a cacau show comprou o playcenter mdssss tô vivendo um sonho pic.twitter.com/w6KDZINcak — 𝖺𝗅𝖾𝖿 (@lefanjos) February 20, 2024

cacau show comprou o playcenter e eu nao espero menos q isso aqui pic.twitter.com/DRGUJQXKyk — nome de flor (@melissnha) February 20, 2024

