Após Lucas Lima revelar que já foi traído e web citar Sandy, músico defende ex-esposa

Lucas Lima, ex-marido de Sandy, acabou entrando numa ‘saia justa’ após participar de trend nas redes sociais. Respondendo perguntas de ‘eu nunca’, ele deu a entender que já foi traído, e rapidamente a internet começou a questionar se a traição havia partido da ex-esposa.

O músico então voltou para as redes para dar mais explicações sobre o assunto. Casados entre 2008 e 2023, o rapaz explicou que foi traído por uma namorada da adolescência.

“Sobre o ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Está tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes”, esclareceu.

BBB 24: “O próximo que tem que ir embora é o Davi”, afirma Rodriguinho

O jogo começou a se fechar no BBB 24! Logo após a eliminação de Deniziane na última terça-feira (20). Rodriguinho conversa com Giovanna e diz para a sister deixar o Quarto Fada, pois aquele grupo não combina com ela. “O problema não é o quarto, o problema é o grupo”, comenta Giovanna. “Está muito rosinha aquele quarto pra você, você não tem nada a ver com aquele quarto”, diz o brother. “Tem que equilibrar as trevas”, rebate a sister.

Em seguida, o cantor diz para Michel, Pitel, Fernanda e Raquele que, em sua opinião, o próximo que precisa deixar o programa é o Davi, já que eles também achavam Anny forte, contudo ela foi eliminada.

“O próximo que tem que ir embora, para mim, é Davi. A Anny foi forte, [diziam]: ‘Anny é forte’. Agora está todo mundo achando que ele é o fortão. Eu sempre fui Davi Futebol Clube, eu só descanso”, conclui o pagodeiro.

