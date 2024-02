Netflix libera animação de sucesso gratuitamente no YouTube

A Netflix tem grandes motivos para comemorar este ano, pois várias de suas produções estarão competindo na corrida pelo Prêmio Oscar. Entre elas está um filme animado com uma história encantadora que cativou o público e que agora, de forma inesperada, está disponível gratuitamente no Youtube.

Como nunca havia acontecido, a maior plataforma de streaming colocou no Youtube um de seus indicados ao Oscar na categoria de Melhor Filme de Animação para que todos possam desfrutar, sem precisar de uma assinatura.

Trata-se de Nimona, um filme que chegou às mãos da Netflix de forma peculiar e agora é um dos favoritos de muitos.

Nimona O filme ficará disponível por tempo limitado no YouTube (Netflix)

O filme trata sobre Nimona (interpretada por Chloë Grace Moretz), uma jovem criatura capaz de mudar de forma à vontade, o que a tornou alvo de ser considerada perigosa para a sociedade. No entanto, por coincidências do destino, ela acaba unindo forças com Ballister Boldheart, um cavaleiro injustamente acusado de um assassinato que não cometeu. Juntos, eles buscam limpar seus nomes e descobrir alguns dos segredos sombrios da cidade futurista medieval em que vivem. Com um estilo artístico que combina diferentes técnicas e uma sensibilidade única para tratar temas LGBTQ+, Nimona é considerado um dos filmes animados mais poderosos lançados no ano passado.

Foi rejeitada por muitos, mas agora é uma indicada ao Oscar

Nimona passou por um verdadeiro inferno para se concretizar entre o fechamento de um estúdio de animação completo e uma ressurreição improvável antes de chegar à Netflix.

Baseada na novela gráfica de ND Stevenson, o filme foi dirigido por Nick Bruno e Troy Quane. Originalmente seria desenvolvido pela Blue Sky Studios, então propriedade da 20th Century Fox, mas quando a Disney adquiriu os ativos da Fox e se opôs ao conteúdo LGBTQ+ do filme, o estúdio foi fechado e o projeto cancelado.

Milagrosamente, o filme foi resgatado por outro estúdio chamado Annapurna Pictures e, com a ajuda da Netflix, conseguiu ver a luz.

Desde o início, a animação é vibrante e surpreendente, especialmente quando Nimona se transforma de animal em animal, mas o verdadeiro significado está na mensagem que nos lembra que todos merecemos viver como nosso eu mais autêntico.

Também faz uma alegoria à comunidade trans através de Nimona, que repetidamente explica o que é, sem rótulos ou necessidade de dar explicações. Além disso, o filme mostra Ballister superando seus preconceitos em relação a si mesmo, impulsionados por um mundo que é cruel com pessoas que são diferentes.

Como assistir Nimona no Youtube?

Nimona A plataforma compartilhou o filme completo em seu canal oficial (Youtube)

Agora você pode assistir a este encantador filme gratuitamente em qualquer lugar, pois está disponível no YouTube. Tudo que você precisa fazer é ir à plataforma e procurar por ‘Nimona’ e escolher a opção que aparece como parte do canal oficial da Netflix.

A única advertência é que está disponível apenas na versão em inglês.