Marcinha Sousa: cantora de forró gravou clipe em ponte onde morreu ao lado do marido, no Ceará

A cantora de forró Marcinha Sousa, de 27 anos, que morreu afogada ao lado do marido, Ivanilson Paulo de Jesus, o “Ivan da Van”, de 46, gravou um videoclipe exatamente na ponte em que o acidente aconteceu, em Jardim, no interior do Ceará. Conforme o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o casal tentou atravessar o local durante uma forte chuva e o carro acabou sendo arrastado pela força da água. As vítimas foram encontradas mortas, dentro do veículo submerso.

As vítimas estavam desaparecidas desde domingo (18) e foram achadas sem vida, dentro do carro, na noite de segunda-feira (19). Segundo os bombeiros, o carro em que estavam foi localizado com a ajuda de mergulhadores, a cerca de 100 metros de distância de onde era feita a travessia.

Cantora de forró Marcinha Sousa gravou clipe em ponte onde se acidentou e morreu com marido, no Ceará (Reprodução/Instagram)

Marcinha Sousa, que é irmã do cantor Fernando Pisadinha, era seguida por quase 150 mil pessoas apenas em seu Instagram. Ela costumava compartilhar fotos dos shows que fazia, além de parcerias com o irmão e suas músicas autorais, que destacavam a cultura nordestina.

A cantora era natural do município de Jardim e estudou na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Em novembro do ano passado, ela lançou o videoclipe da música “O Mundo Dá Voltas”.

