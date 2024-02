Quem é Zoë Gregory, a modelo com quem Justin Timberlake teria enganado Cameron Diaz?

Zoë Gregory, ex-modelo da Playboy, fez uma série de acusações contra Justin Timberlake, alegando ter tido um encontro íntimo com o cantor quando ele ainda estava em um relacionamento com Cameron Diaz, no início dos anos 2000.

Aqui te contamos quem é a artista e o que ela disse sobre o romance com o membro do NSYNC.

A acusação de Zoë Gregory contra Justin Timberlake

De acordo com declarações fornecidas ao Daily Mail, Gregory afirmou que conheceu Timberlake numa festa na Mansão Playboy, sendo ela quem iniciou a paquera.

A modelo lembrou que aquela foi uma das festas organizadas por Hugh Hefner nas quais conseguiu se infiltrar. O método consistia em esperar até a hora de dormir do proprietário da revista masculina para poder descer para a festa.

Zoë não hesitou em admitir que se envolveu com duas celebridades nessas reuniões, e uma delas foi Justin.

“Conheci muitas pessoas famosas durante essas noites. Mas só fiquei com algumas e uma delas era o Justin. Estava na gruta uma noite e ele estava falando sobre a Cameron Diaz, com quem ele estava saindo na época. Eu fiquei tipo, ‘bem, ela não está com você agora, então o que está acontecendo? Você está na Mansão Playboy, o que você acha que vai acontecer aqui?’”, lembrou a modelo.

Zoë Gregory é conhecida pelos seus escândalos

Na sua juventude, Zoë foi uma estrela da Playboy e, além de posar para a renomada publicação, também fez algumas campanhas com diversas marcas.

Por outro lado, é conhecida por ter apontado, alguns anos atrás, que Alex Rodríguez traiu Jennifer López, quando ainda eram um casal.