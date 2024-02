“Ele é um vilão”: namorado de Selena Gomez brinca com Paris Hilton e revela mais um red flag

O relacionamento de Selena Gomez com Benny Blanco continua sendo criticado, pois para muitos, o produtor ‘não é para a cantora’ e até mesmo exigiram que ele a deixasse ‘em paz’.

A cantora teve uma interessante lista de relacionamentos que incluiu os homens mais cobiçados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner e Nial Horan, no entanto, ela mesma disse que nenhum deles foi realmente o que ela esperava até encontrar um amor incondicional em Blanco.

“Ele é absolutamente todo o meu coração. Ele [foi] a melhor coisa que me aconteceu. Fim. ...Ele continua sendo melhor do que qualquer um com quem já estive. Fato.”, escreveu a ex-estrela do Disney Channel. A cantora teve uma lista interessante de relacionamentos amorosos que incluiu os homens mais cobiçados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner e Nial Horan, no entanto, ela mesma disse que nenhum deles foi realmente o que ela esperava. Após afirmar que queria dar um tempo para parar de se pressionar para ter um parceiro, em dezembro de 2023 surpreendeu com a notícia de que havia encontrado um amor incondicional no produtor musical Benny Blanco.

Selena Gomez A cantora e seu namorado Benny Blanco foram muito criticados (Instagram)

Uma fonte exclusiva afirmou à revista US Weekly que “Selena não se sentia tão feliz com ninguém com quem tinha saído há muito tempo. Selena e Benny estão realmente apaixonados e embora ela tenha mantido em segredo a maioria das pessoas com quem saiu, com Benny não pôde esperar para revelar que estavam juntos”.

Embora Benny tenha um grande reconhecimento na indústria musical, sendo responsável por sucessos como ‘Diamonds’ de Rihanna, ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘TiK ToK’ de Kesha, ‘Lonely’ de Justin Bieber e ‘Same Old Love’ de Selena Gomez, seu conteúdo nas redes sociais está causando conflito entre os internautas.

Além da música, o produtor também se dedicou à culinária, lançando seu próprio livro Open Wide. Por isso, em suas redes sociais, ele costuma compartilhar vídeos nos quais prepara refeições fáceis com seus amigos, injetando uma boa dose de irreverência que parece não ser tão engraçada para alguns.

Bennu Blanco está sendo criticado por uma piada “de mau gosto” feita ao lado de Paris Hilton

Benny Blanco Namorado de Selena Gomez e Paris Hilton estão sendo criticado (Instagram)

O namorado de Selena Gomez convidou Paris Hilton para fazer um vídeo que está causando muita controvérsia e até foi apontado como “doentio”, já que eles estão cozinhando uma lagosta. O problema foi que ela estava viva e ambos estavam brincando com ela enquanto a temperavam.

No início, Blanco apresentou uma caixa que continha a lagosta e disse: "Tenho a maior lagosta do mundo". Meu Deus!'. Paris respondeu: 'Oh, que triste, é menino ou menina?' com Benny dizendo: 'Tem pênis?' Meu Deus, está vivo! Ainda está se mexendo!'

A empresária reagiu: "Não podemos fazer isso", referindo-se a matar e cozinhar a lagosta enquanto Benny diz: "O que você quer dizer? Eu tenho a coisa mais incrível do mundo, o que devemos fazer com ela?". Foi então que Hilton e Blanco começaram a disfarçá-la "como uma princesa".

Internautas reagiram com raiva: "Paris, eu te amo, mas isso é doentio"; "Mais uma razão para odiar o namorado da Selena Gomez"; "É difícil ver celebridades tomarem decisões estúpidas publicamente. Isso é mal"; "Benny Blanco está se tornando cada vez mais malvado, o que Selena está fazendo com ele?", lê-se.

Diante da onda de críticas, Paris Hilton afirmou que “a lagosta não estava viva, estava brincando”, mas nada foi suficiente para deter a indignação dos internautas.